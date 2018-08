Explosión pirotécnica en Tui Afectados de Paramos piden liberar de tributación las ayudas por daños Sus condiciones actuales, denuncian, las hacen inasumibles e incompatibles con pagas no contributivas y complementos a mínimos

R. L.

El 23 de mayo, el barrio de A Torre, en Paramos (Tui), sufrió la explosión de un depósito irregular de material pirotécnico que se llevó por delante la vida de dos personas, destrozó más de cuatrocientas viviendas y dejó cerca de medio centenar de heridos. Tres meses después, los damnificados denuncian la imposibilidad de emprender la reconstrucción de sus viviendas en una zona en la que todavía no se han completado las labores de desescombro y censuran las gravosas condiciones de las compensaciones económicas por daños: son muchos, asegura la plataforma de afectados, los que se ven forzados a no solicitarlas al no poder hacer frente a las cargas fiscales de las mismas, que cifran «entre el 20 y el 40» de las cuantías entregadas por la Administración gallega.

Con el plazo de solicitud de ayudas en marcha (en septiembre se agotará el tiempo), la exención de tributación de las compensaciones constituye una reivindicación de urgencia para los afectados. «Es vital para nosotros», dijo el presidente de la plataforma, Salvador García, según informó Ep, durante la concentración que, en es este tercer mes de la tragedia, protagonizaron más de un centenar de vecinos congregados en la zona cero de la explosión. Desde allí, García instó al Gobierno estatal a autorizar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (equivalente a la designación anterior de zona catastrófica) como paso clave para facilitar la exención fiscal de las ayudas.

El portavoz de los afectados, informó Ep, incidió en la delicada situación de vecinos perceptores de pensiones no contributivas, que podrían perderlas al computar como ingresos las compensaciones por daños. Igualmente afectados, detalló, se verían los pensionistas con complementos a mínimos reconocidos.

Iniciar la reconstrucción

Sus demandas incluyen un llamamiento a la Diputación provincial para que agilice el convenio con el Colegio de Arquitectos para la elaboración de las memorias de valoración, y una exigencia al Ayuntamiento de Tui, para que tramite la normativa urbanística para la reconstrucción de sus viviendas.

Recogiendo las exigencias de los afectados, el líder de En Marea, Luís Villares, dijo ayer no entender que una compensación económica «destinada a indemnizar los daños pueda ser considerada como un ingreso o un enriquecimiento». La formación rupturista reclama que las compensaciones se ajusten a las necesidades reales, porque «en la mayor parte de los casos los topes, 109.000 euros, no llegan para cubrir más que una parte del valor de lo perdido». El partido instrumental reclama además que las ayudas cubran por igual costes en primeras y segundas residencias y que incluya vehículos entre los bienes objeto de compensación.

En las últimas semanas el Ayuntamiento de Tui inició contactos con las compañías aseguradoras para pedir que «revisen los expedientes no resueltos» de clientes afectados por la explosión y demandarles un especial esfuerzo dada la «excepcionalidad de este siniestro» para «que busquen la manera de resarcir la totalidad de los daños sufridos por cada uno de sus asegurados».