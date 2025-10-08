Suscribete a
Moncloa aísla a Podemos en las negociaciones para forzar su voto

Ensaya con el embargo de armas a Israel la estrategia que aplicará a los Presupuestos: «No quieren hablar»

Podemos alarga la agonía del PSOE y no desvela si tumbará el embargo de armas a Israel

La líder de Podemos, Ione Belarra, en el Congreso
La líder de Podemos, Ione Belarra, en el Congreso efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno necesita a todos sus socios todo el tiempo, pero la relación con unos y otros es asimétrica. A la dificultad de tratar de hacer compatibles las sensibilidades de aliados que son, a su vez, rivales en las urnas se añade también tener ... que lidiar con las susceptibilidades de cada uno de ellos. Dos son los partidos, Junts y Podemos, que hacen flaquear la aritmética de Pedro Sánchez a derecha e izquierda, pero Moncloa asumió hace tiempo –tal como publicara ABC– que será Pablo Iglesias quien acabe por desestabilizar la legislatura.

