Koldo y Ábalos pretenden salpicar a la UCO en las 'chistorras'

Koldo García está cada día más cerca de encender el ventilador. En conversaciones que mantiene con su entorno desde hace meses apunta a sus relaciones con distintos miembros de la Guardia Civil, el cuerpo al que pertenece la Unidad Central Operativa (UCO), la Policía ... Judicial que lidera la investigación de la operación Delorme, más conocido como el caso Cerdán, Ábalos o Koldo. Y ha dado un paso más con motivo del conocimiento del último informe presentado al juez, el pasado viernes, en el que aparecen los nombres en clave que utilizaba la trama para, presuntamente, hablar de dinero sin citarlo de forma expresa. En concreto «chistorras» para referirse a billetes de 500 euros porque el color se podría asemejar, como los «soles» para los de 200 y las «lechugas» para los de cien euros.

«Habría que preguntar a algún guardia civil cómo eran las chistorras que les daba Koldo», han dicho a este diario fuentes cercanas al exasesor de José Luis Ábalos. Las fuentes consultadas por ABC reconocen en privado que las «chistorras» que aparecen en los mensajes que intercambiaron Koldo García y su pareja, Patricia Uriz, «obviamente no eran embutidos», sino billetes de 500, y por eso el investigado está trasladando amenazas más o menos veladas.

Ayer mismo el propio Koldo enseñó los dientes en una entrevista telefónica con 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco), en la que dijo que las chistorras eran reales y que algunos guardias civiles le decían: «Tráeme cinco chistorras por favor». Citó expresamente a agentes de la Benemérita sin que se le preguntara por ello.

Del mismo modo, y también ayer, José Luis Ábalos sacó a relucir a la misma Guardia Civil que desmanteló la trama que presuntamente lideraban junto a Santos Cerdán, su sustituto en la Secretaría de Organización del PSOE. Durante una entrevista en TVE, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana negó que la jerga fuera para referirse a dinero. Aseveró Ábalos que los folios eran folios; las lechugas, lechugas, y las chistorras los típicos embutidos de navarros: «Koldo traía muchas chistorras de Navarra», dijo. Añadió que muchas eran para «amigos suyos» y, al igual que su otrora subordinado, especificó que algunos de ellos eran «guardias civiles». La estrategia, si no está coordinada, al menos lo parece.

En distintas entrevistas Koldo García ha cargado contra los, a su juicio, «errores» que contienen los informes de la UCO, pero de lo que desde luego no puede acusar a los agentes de la investigación es de haber sido corporativistas, pues entre los detenidos e investigados en la causa hay un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, de área de Información. Según un informe entregado en su día al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Villalba recibió 88.119 euros de parte del empresario Víctor de Aldama, comisionista de la presunta trama.

El comandante detenido se dedicaba, presuntamente, a facilitar teléfonos seguros a los integrantes de la trama.

La relación de Koldo García con la Guardia Civil viene de lejos. De hecho, el entonces escolta, en sus tiempos en el País Vasco, fue confidente y colaborador de la Guardia Civil en la lucha contra ETA, y muy valorado. Conoce a innumerables agentes, algunos mandos de gran importancia, y en privado alardea de haber realizado distintos trabajos, algunos de ellos relativos, tras la desaparición de ETA, a la lucha contra el yihadismo.

Además, como desveló ABC, Koldo García grabó cientos de conversaciones telefónicas y en persona durante los últimos años «al nivel de Villarejo».

Se trata de grabaciones distintas a las que intervinieron los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la detención y registro del 20 de febrero de 2024, y entre los grabados también hay, según fuentes de su entorno, guardias civiles. El exasesor de Ábalos está valorando desde hace meses sacar a la luz esas conversaciones que guarda en un lugar oculto.

Koldo García también está muy molesto con la Guardia Civil porque hicieron la detención, entrada y registro de su domicilio en presencia de su hija.