Koldo y Ábalos pretenden salpicar a la UCO en las 'chistorras'

Fuentes próximas reconocen que eran billetes de 500 e insinúan que pagaron a agentes

El exasesor de Ábalos ha visitado varias veces una notaría para poner patrimonio a su nombre de su hija

Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar el pasado 23 de junio
Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar el pasado 23 de junio
Javier Chicote

Koldo García está cada día más cerca de encender el ventilador. En conversaciones que mantiene con su entorno desde hace meses apunta a sus relaciones con distintos miembros de la Guardia Civil, el cuerpo al que pertenece la Unidad Central Operativa (UCO), la Policía ... Judicial que lidera la investigación de la operación Delorme, más conocido como el caso Cerdán, Ábalos o Koldo. Y ha dado un paso más con motivo del conocimiento del último informe presentado al juez, el pasado viernes, en el que aparecen los nombres en clave que utilizaba la trama para, presuntamente, hablar de dinero sin citarlo de forma expresa. En concreto «chistorras» para referirse a billetes de 500 euros porque el color se podría asemejar, como los «soles» para los de 200 y las «lechugas» para los de cien euros.

