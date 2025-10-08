Podemos alarga la agonía del PSOE y no desvela si tumbará el embargo de armas a Israel

Podemos, que vuelve a llevar la batuta por enésima vez en esta legislatura, exige al Gobierno la retirada del real decreto ley para aplicar un embargo armas a Israel y aprobar uno nuevo en el Consejo de Ministros mucho más ambicioso. El partido, cuyos ... cuatro diputados, con el presumible voto en contra de PP, Vox y UPN, puede provocar la derogación de la norma. Y ayer seguía sin desvelar el sentido de su voto, prolongando así la agonía de un Ejecutivo que esta semana podría volver a enfrentarse a otras dos derrotas parlamentarias. En lo que va de curso, desde septiembre, son ya seis. Además del embargo, está también en juego -y en manos de los de Ione Belarra- la Ley de Movilidad Sostenible.

El partido fundado por Pablo Iglesias, que lleva semanas especialmente crítico y confiado en que la presión de la sociedad civil haga recular a la Moncloa, rechaza frontalmente la medida por ser «'fake'», además de un «coladero». «No vale absolutamente para nada más que para darle un titular a Pedro Sánchez. Los embargos se hacen antes de que los crímenes se cometan y, si se hacen dos años y 67.000 víctimas después, lo mínimo, sería que valga para algo», sentenció ayer mismo la líder de Podemos, que pide al presidente que deje de practicar «electoralismo barato» mientras respalda el «plan de colonización 2.0 que Donald Trump tiene para convertir Gaza en un 'resort'».

Desde que el jueves fuentes de Junts per Catalunya confirmaron su voto a favor del decreto, todas las miradas se dirigieron a Podemos. Pero ayer la diputada independentista Marta Madrenas sorprendió en el debate al preguntarse retóricamente si su aprobación no será un «error de tiempos», habiendo sobre la mesa «una propuesta real de paz» apoyada por Estados Unidos y la Liga Árabe. En cualquier caso, el partido no trasladó que esas palabras impliquen un giro en su posición.

Noticia Relacionada Moncloa aísla a Podemos en las negociaciones para forzar su voto Ainhoa Martínez Ensaya con el embargo de armas a Israel la estrategia que aplicará a los Presupuestos: «No quieren hablar»

La votación de la norma estaba prevista para ayer, 7 de octubre, segundo aniversario de los atentados de Hamás en territorio israelí, pero PSOE y Sumar tendrán que esperar hasta esta tarde para descubrir si Podemos tumbará el embargo. Eso, a no ser que se produzca antes un acuerdo con la formación izquierdista que permita su convalidación. El PP quería posponer el debate una semana, pero finalmente se aceptó la propuesta de Junts: se discutió ayer, pero se votará hoy. Fuentes parlamentarias consultadas por ABC creen que poco se consigue con esta decisión porque ahora habrá «dos titulares», uno ayer y otro hoy.

El pleno arrancó ayer con un minuto de silencio por las víctimas de Hamás, pero también por las de Israel. Después, el debate estuvo cargado de simbolismo. Por ejemplo, el diputado de Sumar Enrique Santiago subió al atril ataviado con una 'kufiya' de ceremonia, pañuelo típico de los países árabes que ya se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia del pueblo palestino. La retórica no dejó grandes sorpresas.

Pese a que en su día fue el ministro Carlos Cuerpo el encargado de exponer la cláusula que permite excepciones basadas en el interés general del país, el responsable de Economía defendió ayer la propuesta como un «texto de máximos» y un embargo «total» que, según dijo, «se aplicará con el máximo rigor». «En octubre de 2023 se suspendieron de forma inmediata todas las autorizaciones y exportaciones de material de defensa y doble uso con destino final Israel», sostuvo. «En dos años no han dejado de comprar y vender armas. Es un embargo 'fake'», le respondió en tono duro Belarra, repitiéndolo hasta en tres ocasiones.

PP y Vox niegan que haya un genocidio en Gaza Los socios de izquierda no fueron los únicos en recriminar al PSOE su cláusula de excepciones al embargo. También el PP, cuya diputada Cayetana Álvarez de Toledo pronunció un duro discurso en el que negó que la masacre en Gaza esté siendo un genocidio y en el que llegó a insinuar que en los grupos de izquierda se dan posiciones antisemitas. Irónicamente también apuntó que el 'interés general' que puede servir como excepción a la Moncloa para levantar el embargo es, en este caso, «lo que le convenga en cada instante a Pedro Sánchez Pérez-Castejón». «Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez para traer hoy al Congreso esta iniciativa», le echó también en cara la popular a PSOE y Sumar. «Es una muestra más del antisemitismo y de la obsesión antiisraelí del Gobierno de España», se quejó también Alberto Asarta, de Vox, quien pidió «buscar por todas las vías un alto el fuego» al conflicto, «pero nunca poniendo en juego los intereses de España».

ERC y BNG, muy críticos con el decreto, abogan por convalidarlo y aprietan a Podemos para que haga lo mismo. También Bildu. Todos ellos ven el embargo «insuficiente» e incluso «cobarde». Pero, como dijo el republicano Gabriel Rufián, «con que evite la muerte de un solo niño es suficiente». Sumar, igual que los anteriores, se conforma con que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas a su articulado. Una vía que también rechaza Podemos a riesgo de que el texto acabe en un cajón.

Otra ley en el aire

Los de Belarra también dejaron públicamente en el aire su voto al dictamen de la Ley de Movilidad Sostenible, aunque fuentes de la formación izquierdista aseguraban, al cierre de esta edición, estar instaladas en el no. A cambio de su apoyo, reclaman, de entrada, la paralización de proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, o la del puerto de Valencia. El Ejecutivo, según explicaron las mismas fuentes, y al igual que ha ocurrido con el decreto del embargo, ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos para negociar. Desde el Grupo Parlamentario Socialista contestan con un dardo: «No se puede convertir cada ley en la carta a los Reyes Magos».