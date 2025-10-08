Suscribete a
ABC Premium

Podemos alarga la agonía del PSOE y no desvela si tumbará el embargo de armas a Israel

El Congreso aplazó al miércoles la votación del decreto para que no coincidiera con el 7-O

Junts apoyará el decreto de embargo de armas a Israel y lo deja en manos de Podemos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ayer, en rueda de prensa
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ayer, en rueda de prensa EP

Patricia Romero y Juan Casillas Bayo

Madrid

Podemos, que vuelve a llevar la batuta por enésima vez en esta legislatura, exige al Gobierno la retirada del real decreto ley para aplicar un embargo armas a Israel y aprobar uno nuevo en el Consejo de Ministros mucho más ambicioso. El partido, cuyos ... cuatro diputados, con el presumible voto en contra de PP, Vox y UPN, puede provocar la derogación de la norma. Y ayer seguía sin desvelar el sentido de su voto, prolongando así la agonía de un Ejecutivo que esta semana podría volver a enfrentarse a otras dos derrotas parlamentarias. En lo que va de curso, desde septiembre, son ya seis. Además del embargo, está también en juego -y en manos de los de Ione Belarra- la Ley de Movilidad Sostenible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app