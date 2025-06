Feijóo, ante el informe de la UCO y Cerdán: «Empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo»

El rostro de Alberto Núñez Feijóo reflejaba la preocupación del momento. Aún sin conocer los detalles del informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán en el pago de comisiones a otros miembros del Gobierno y del PSOE, el presidente del PP ... expresó su pesadumbre por la situación en la que el Ejecutivo ha sumido al país -«creo que estamos en un momento de extraordinaria gravedad y no oculto mi absoluta preocupación por lo que está ocurriendo»-, al tiempo que resaltó que el núcleo duro de Pedro Sánchez, el que le acompañó durante su periplo hacia la secretaría general del partido, «empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo».

Se refería Feijóo a una parte del informe en la que Cerdán habla con Koldo García para que introduzca dos papeletas más en las urnas del proceso de elección que desembocó en la proclamación de Sánchez como líder del PSOE. «Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder», señaló el líder del PP, quien no quiso pronunciarse acerca de la presentación de una moción de censura. «Estamos en un momento de extraordinaria dificultad y de una enorme decepción, una enorme desazón», apuntó.

De hecho, Feijóo resaltó el valor de la UCO y del poder judicial, sin el cual, dijo, «no habría en estos momentos democracia en España». El líder del PP recordó que la manifestación de su partido, que algunos vieron como algo innecesario, se ha «demostrado que era muy acertada. Si alguien tenía dudas de nuestra manifestación, supongo que se han disipado. Si alguien tenía dudas de que considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido del Gobierno y del Gobierno, supongo que se habrán disipado».

Feijóo insistió en pedir tiempo para leer el informe y analizarlo antes de tomar ninguna decisión, incluida una moción de censura a la que algunos socios ya no se niegan en redondo tras las últimas informaciones. «Esto no es admisible en un país de la Unión Europea. Un primer ministro europeo no dura diez minutos después de conocer lo que hemos venido conociendo no en los últimos minutos, ni siquiera días, sino en los últimos meses», indicó el líder de la oposición.