Suscribete a
ABC Premium

Albares aísla a los diplomáticos y gobierna Exteriores con el PSOE

En un tiempo crucial para la diplomacia española, el ministro se pliega a los dictámenes de Moncloa

En el Ministerio hace tiempo que no ven a Albares: «Se aísla en el Palacio de Viana junto a su camarilla»

Temor en Exteriores a que Albares haga una reforma del sistema de oposiciones

El ministro Albares y el equipo con el que fue a la Semana Ministerial de la ONU
El ministro Albares y el equipo con el que fue a la Semana Ministerial de la ONU ig albares
Angie Calero

Angie Calero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, José Manuel Albares no ha dejado de repetir que es el momento de la diplomacia. El tablero geopolítico ha pegado muchos giros desde entonces: a la guerra en Europa se sumó el enfrentamiento ... entre Israel y Hamás en Gaza, con el que el mundo alcanzó el pico más alto de conflictos desde la II Guerra Mundial. A las 56 guerras que permanecen activas hay que sumar la polarización política, las luchas entre EE.UU. y China por dominar el mundo y los esfuerzos de Europa por no quedarse atrás. Todo ello pone en riesgo el multilateralismo. En este contexto, las palabras de Albares resuenan en los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores como ecos de afirmaciones vacías del ministro, quien dice de puertas hacia afuera lo que después no ocurre en el seno del ministerio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app