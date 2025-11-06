El discurso de un juez contra la 'ley Bolaños' con el ministro presente: «Hay un intento de dominar el Poder Judicial»

El presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha aprovechado la asistencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, al XXI Congreso de la asociación para expresarle su disconformidad con su gestión. Especialmente, Portillo ha recriminado la intención por parte del Gobierno de «domeñar ... el Poder Judicial».

Portillo ha señalado que el Gobierno quiere «limar» las aristas del Poder Judicial y hacerlo «más complaciente» con un poder político al que incomodan «los límites y el contrapeso».

Con el titular de Justicia presente, el juez Portillo le ha afeado que haya dicho que son «una asociación conservadora» o haya puesto en duda «públicamente» la imparcialidad e independencia de los jueces, especialmente con los que han estado encargados de investigar casos de corrupción que afecten al Gobierno, de los que «algunos» son miembros de la asociación.

No obstante, el presidente de la asociación ha agradecido al ministro su «esfuerzo e interés» por asistir al evento. «Sobre todo se lo agradezco porque sabe que este grupo de jueces no es para nada complaciente con su gestión, más bien al contrario», le ha dicho.

En este sentido, Portillo ha acabado su intervención tendiendo la mano al ministro. Le ha aseverado que «siempre» encontrará en ellos una asociación dispuesta a «aplaudir y empujar» las iniciativas que «de verdad» mejoren sus «condiciones de trabajo» y la «independencia» de su labor.

Contrarios a la reforma

Portillo se ha mostrado contrario a la 'ley Bolaños'. En concreto, le ha dicho al ministro que, con ella, pretenden dar la instrucción de los delitos a una Fiscalía en «exceso dependiente» de un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno.

La asociación ha traslado al ministro su disconformidad con la reforma, la que consideran que pretende «delimitar» el ejercicio de su «acción popular» en su libertad de expresión, así como el «incumplimiento parcial» del acuerdo de mejora salarial que alcanzaron en 2023 y la «promesa» del ministro de aumentar las plazas judiciales.

Sobre la modificación de la carrera judicial prevista en la reforma, el presidente de FJI ha señalado que «sacrifica el mérito y la capacidad» por una pretensión mayor de «afinidad ideológica». Esto, asegura Portillo, se «usa como excusa» para convertir en jueces y fiscales a «casi 1.000» sustitutos.

La modificación provocó una respuesta «mayoritaria» en forma de huelga de jueces que Portillo ha calificado como «histórica», aunque ha reciminado a Bolaños que dijera que «solo» hubo un juez que la hizo. «Aquí tiene una decena de ellos, señor ministro», le ha dicho.