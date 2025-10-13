Sumar puentea a Vivienda y elabora su propio decreto ley para «intervenir» el mercado

A dos días de la comparecencia de la ministra Isabel Rodríguez en el pleno del Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Sumar ha decidido marcar perfil propio y puentear al PSOE elaborando su propio ... real decreto ley para «intervenir» de manera «urgente» el mercado de la vivienda en nuestro país con el objetivo, según ha explicado Pablo Bustinduy. de «rescatar el derecho constitucional a la vivienda e imponer el interés general por encima del de los especuladores». Derechos Sociales lanza ha lanzado así este lunes un puñado de medidas para paliar el que a su juicio es «el gran problema de España» que, sin embargo, aún no han negociado con su socio de Gobierno.

La norma diseñada por Sumar se estructura en torno a tres ejes, ha detallado Butinduy: protección inmediata de los inquilinos, fin a la especulación y acaparamiento de viviendas, y restricción de los pisos turísticos. En cuanto al primero de ellos, la protección inmediata de los inquilinos, los de Yolanda Díaz plantean la congelación y prórroga de los contratos de alquiler, posponiendo su vencimiento, añadiendo tres años adicionales, incluidos los contratos vigentes; además, los nuevos contratos o renovaciones deberán fijarse al mismo precio que el anterior. Los alquileres de temporada habrán de durar treinta días o más o pasarán a considerarse turísticos, y se extenderán los derechos de arrendatarios habituales al alquiler de habitaciones.

Respecto a la regulación contra la especulación, Bustinduy ha anunciado la modificación del Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas con los propietarios de cuatro o más viviendas pasen a tributar un 5 por ciento anual sobre su patrimonio inmobiliario; por otro lado, se acabaría con la bonificación del 40 por ciento de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades de las renta para alquileres asequibles a no ser que se trate de alquileres asequibles según el índice de rentas. Se limitará asimismo la nueva compra de vivienda destinada a alquiler sólo para los asequibles.

Por último, entre las propuestas referidas al control y gravamen de los pisos turísticos, el tercer pilar de estar norma, plantea Derechos Sociales que los alquileres turísticos tributen con IVA del 21 por ciento, suprimiendo así su trato fiscal favorable (medida ya incluida dentro de la proposición de ley proposición registrada por el PSOE el pasado mes de mayo para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles).

"[Este real decreto ley] no es un parche más, sino el primer gran paso de una transformación profunda que quiere poner límites a los abusos y reforzar lo público porque una casa no puede ser un privilegio». Así lo ha explicado la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este lunes ha reunido a todos sus ministros -a excepción de la de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje oficial en Jordania- en el Ministerio de Trabajo para anunciar el paquete de medidas. La también ministra de Trabajo ha hecho mención, además, durante su intervención, al «fracaso» de la política de vivienda durante los últimos cincuenta años y señalado al bipartidismo por ello. «En medio siglo han llevado a cabo políticas incorrectas que han servido para especular, incluso las que hay a día de hoy», ha señalado.

La intención de este real decreto ley en materia de vivienda, explican fuentes gubernamentales del ala de Sumar, que aseguran que el hecho de que su anuncio llegue la misma semana en que comparece la ministra de Vivienda en la Cámara Baja es pura casualidad. Su intención, dicen, no es ir al choque con los socialistas ni tampoco contraponer medidas, sino elevar una «propuesta constructiva» con la que «abrir camino» dentro del Ejecutivo. En este sentido, confían en que haya voluntad por parte del PSOE. «Son medidas perfectamente viables y de aplicación inmediata», defienden las mismas al tiempo que explican que algunas de ellas, como la referida a los alquileres de temporada y su tributación del 21 por ciento, ya han sido debatidas con anterioridad en el Congreso y están, ahora mismo, en el fondo de un cajón.