El periodo más largo sin urnas

Cuando en marzo se abran las urnas en Castilla y León habrán pasado más de setecientos días sin citas electorales: el paréntesis más largo de la democracia

Narciso Michavila

España atraviesa el periodo más largo sin elecciones, lo que para las consultoras de investigación social como GAD3 tiene la consecuencia positiva de poder centrarnos en los proyectos que dejan margen empresarial, que no son los electorales, pero con el inconveniente de no poder calibrar ... las encuestas de voto. Cuando en marzo se abran las urnas en Castilla y León habrán pasado más de setecientos días sin citas electorales: el paréntesis más largo de la democracia. La última vez que ocurrió algo parecido fue en las europeas de 2014. Entonces, el resultado sorprendió al comprobar que el bipartidismo se hundía más de lo previsto por los sondeos. Igualmente, el actual hundimiento de la izquierda estatal detectado por todas las investigaciones podría ser aún más profundo, en línea con lo ocurrido en las últimas elecciones y con unas decisiones políticas cada vez más alejadas de los valores de su electorado.

