Uno de cada cuatro españoles sufre estrés o ansiedad en la búsqueda de vivienda

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y GAD3 han celebrado este jueves en el Senado la jornada 'Vivienda, salud mental y soledad no deseada', donde se ha presentado la II edición del Barómetro de la Vivienda en España.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto el papel central de la vivienda como uno de los principales retos intergeneracionales del país y su impacto directo en el bienestar emocional y la salud mental de la ciudadanía. Según el barómetro, más del 40% de la población española identifica la vivienda como uno de los dos principales problemas actuales, superando el 50% entre quienes residen en alquiler. Además, cerca del 30% de la población expresa intención de adquirir una vivienda en los próximos años, porcentaje que se acerca al 60% entre los menores de 30 años. En este grupo de edad, el 38%, tanto de propietarios como de inquilinos, ha necesitado la ayuda de sus padres para acceder a la vivienda.

Alfredo Sanz, presidente del CGATE, afirmó que «la vivienda es un pilar para nuestra salud y bienestar emocional, un espacio donde poder habitar y convivir. Cuando una persona no puede emanciparse, vive en un piso en malas condiciones o paga un alquiler desproporcionado, su calidad de vida se resiente, y eso se traduce en más soledad no deseada, ansiedad y estrés. Los jóvenes se emancipan tarde y con ayuda familiar, y muchas viviendas siguen sin reunir las condiciones necesarias para favorecer la convivencia y el bienestar. Esto no es solo un problema económico: es un problema social que afecta a cómo nos sentimos y a cómo nos relacionamos. Por eso reclamamos políticas decididas que garanticen viviendas accesibles, de calidad y adaptadas a las necesidades reales de las personas. Apostar por la rehabilitación, por espacios saludables y por entornos que fomenten la vida comunitaria es invertir en bienestar y en el futuro de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes«.

«Sin vivienda no hay verdadero bienestar»

Narciso Michavila, presidente de GAD3, por su parte, advertía que «el gran reto de las sociedades occidentales hoy se llama vivienda. De poco sirve crear empleo o garantizar servicios públicos si nuestros jóvenes no pueden ni siquiera formar un hogar. Sin vivienda no hay verdadero bienestar, ni empleo estable, ni salud que se sostenga. Por eso, la perspectiva de la vivienda debe impregnar y atravesar todas las decisiones públicas y empresariales«.

La sesión fue presidida por Pedro Rollán, presidente del Senado, acompañado de Pedro Piqueras, periodista y moderador de la jornada; Alfredo Sanz, presidente de CGATE y Narciso Michavila, presidente de GAD3. Los organizadores subrayaron la importancia de tender puentes y plantear soluciones colectivas a uno de los grandes desafíos sociales de la actualidad.

Durante la jornada se desarrollaron dos mesas más de diálogo. Una fue de diálogo intergeneracional en la que participaron Blanca Jiménez Bueno, Psicóloga de la Fundación Alicia y Guillermo; Lázaro González García, de la Plataforma de Mayores y Pensionista; Hugo Pérez Ayán, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas; y María Carballo, estudiante de Economía y Ciencias Políticas.

La segunda fue más sectorial y política y contó con la participación de Gema Gallardo, Codirectora de Provivienda; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente Vía Ágora y presidente del Clúster de la Edificación; Javier Izquierdo, senador del Grupo Socialista y portavoz de la Comisión de Vivienda; y Sergio Sayas, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y responsable de vivienda.

