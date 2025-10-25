Suscribete a
El caso Cuarteles, abocado a la 'nada' pese a las pruebas

El teniente general Vázquez Jarava ingresaba billetes de 500 después de recibir a un contratista

Operación Sotavento: el rumano mal pagado que destapó a un teniente coronel

La Fiscalía pide un año de cárcel para el teniente general de la Guardia Civil imputado en el caso Cuarteles

El teniente general Vázquez Jarava
El teniente general Vázquez Jarava
Javier Chicote

Javier Chicote

El caso Cuarteles está listo para juicio, donde llegará descafeinado pese a las evidencias recabadas. En abril de 2017 el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) elaboró un documento que se titulaba 'Borrador informe Fiscalía' que desvelaba indicios de corrupción ... por parte del entonces subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, con un contratista de la Benemérita, Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como Mon.

