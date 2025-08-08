Vox da plantón a Mario Vaquerizo como pregonero de las fiestas de Elche y marca perfil propio frente al PP

Mario Vaquerizo está acostumbrado a suscitar pasiones, aunque parecía poco probable verle envuelto en polémica como pregonero de unas fiestas locales. Ha ocurrido en Elche, donde los tres concejales de Vox -que forman parte del equipo de gobierno del popular Pablo Ruz- le han dado plantón a su breve discurso de apenas cinco minutos.

Tal como han expresado, no les parecía el personaje adecuado por no encarnar las «esencias» ilicitanas en esta celebración centenaria de su Patrona, la Virgen de la Asunción, y la lectura que se puede hacer apunta claramente a haberse significado desde hace tiempo como icono del movimiento LGTBI.

Aparte de la relevancia y carisma del showman, cuya invitación llegó a celebrar la portavoz del grupo de Vox, Aurora Rodil, como admiradora suya y de Alaska, se aprecia que ahora pretenden marca perfil propio frente al PP y no limitarse a ser socios de gobierno. No obstante, no peligra la coalición, aunque por primera vez esta legislatura hayan mostrado algún titubeo a la hora de votar una propuesta.

En cuanto al Pregón en sí, Vaquerizo se ha mostrado nervioso y lo ha confesado, antes de detallar su relación con Elche: «Es una ciudad que me gusta, soy fan de la belleza y la historia, la modernidad y la tradición, y de su gente generosa y abierta de mente».

Ha echado menos de un juego de palabras al referirse como núcleo de la mayor concentración de fabricantes de calzado de España a que forman parte de la Historia por «dejar huella» allá donde van, y también se ha acordado de la Dama de Elche («que os pertenece»), del Palmeral, El Misteri d'Elx y de la Patrona.

Vaquerizo ha hecho un repaso de los símbolos de las fiestas de Elche como las Reinas y Damas «que representan a los barrios y pedanías», Pobladores, Moros y Cristianos, La Charanga, la batalla de flores, la Nit de l'Albà «donde en el cielo estallan miles de cohetes y termina con una imponente Palmera de la Virgen», o la Nit de la Roà, «la noche en la que nadie duerme «.

Además ha subrayado que Elche es una ciudad de primera, «una ciudad hospitalaria que acoge a todo el mundo» y ha finalizado con un «Viva Elche, Viva la Mare de Dèu, felices fiestas y Elche gracias por existir».

Finalmente, ha rematado la intervención cantando su éxito 'Me encanta' acompañado de todo el público de la plaza.

A continuación, el alcalde ha entregado a Mario Vaquerizo el Ram d'Or de la ciudad como agradecimiento por su labor como pregonero: «Por sentirte un ilicitano más y para concluir ha pedido guitar fuerte «Viva Elche y Viva la Mare de Déu».