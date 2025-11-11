Suscribete a
El Centro de Arte Hortensia Herrero estrena sus exposiciones temporales con Anselm Kiefer y su mirada al paisaje

El espacio cultural celebra su segundo aniversario tras recibir 400.000 visitantes desde su apertura

Imagen de la obra Böse Blumen de Anselm Kiefer
Imagen de la obra Böse Blumen de Anselm Kiefer
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra su segundo aniversario desde su apertura. En tan solo dos años, el espacio que alberga la colección privada de Hortensia Herrero se ha consolidado como uno de los lugares culturales de referencia de la ciudad de Valencia ... y ha recibido a 400.000 visitantes de diferentes partes del mundo. Coincidiendo con esta efeméride, el centro ha anunciado la llegada de su primera muestra temporal: a partir del 28 de abril acogerá la primera exposición del artista alemán Anselm Kiefer en la capital del Turia hasta finales de octubre.

