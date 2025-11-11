El Centro de Arte Hortensia Herrero estrena sus exposiciones temporales con Anselm Kiefer y su mirada al paisaje

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra su segundo aniversario desde su apertura. En tan solo dos años, el espacio que alberga la colección privada de Hortensia Herrero se ha consolidado como uno de los lugares culturales de referencia de la ciudad de Valencia ... y ha recibido a 400.000 visitantes de diferentes partes del mundo. Coincidiendo con esta efeméride, el centro ha anunciado la llegada de su primera muestra temporal: a partir del 28 de abril acogerá la primera exposición del artista alemán Anselm Kiefer en la capital del Turia hasta finales de octubre.

La muestra, que se articula en torno a la temática del paisaje, ha sido diseñada especialmente para este espacio, con piezas únicas. En concreto, la exposición se compondrá de una decena de obras de grandes dimensiones, entre las que se encuentra una de las obras más grandes realizadas hasta la fecha por Kiefer, «Danaë», de más de trece metros de ancho. Además, será la primera vez que esta pieza podrá verse en Europa, ya que tan solo se ha expuesto en Nueva York en 2022.

Así, las obras del artista de arte contemporáneo estarán expuestas en seis galerías del centro de arte, que desmontará las obras de estas salas para dar cabida a su obra.

En esta línea, la exposición pretende ahondar en la temática de las obras presentes en la colección, centradas en el paisaje. Por ello, la muestra incluye obras que inciden en el paisaje que, junto con la historia, la mitología y la literatura constituyen el núcleo central y la principal fuente de inspiración del artista alemán.

La obras escogidas, ofrecen un recorrido por el universo simbólico del artista, y han sido meticulosamente escogidas, tanto por Kiefer como por Hortensia Herrero, quien se desplazó tanto al estudio del artista en Barjac como al de París, para conocer más de cerca su trabajo y participar en la selección.

La relación entre Hortensia Herrero y Kiefer empezó hace casi diez años cuando la coleccionista adquirió el cuadro «Las flores del mal» que formó parte de la Summer Exhibition de la Royal Academy of Arts de 2016. Una obra que puede contemplarse en la sala principal del centro de arte junto a otras dos obras de Anselm Kiefer que se encuentran expuestas de forma permanente.

Según ha destacado el asesor artístico del CAHH y comisario de la exposición, Javier Molins, «Anselm Kiefer es uno de los pilares de la colección de Hortensia Herrero, cuyas obras están expuestas en la sala noble del palacio, y pensamos que era una gran forma de arrancar con las exposiciones temporales del CAHH».

Auge del público internacional

El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra hoy, 11 de noviembre, su segundo aniversario. Dos años en los que 400.000 visitantes han podido disfrutar de la colección privada de Hortensia Herrero, una de las coleccionistas más relevantes a nivel internacional, incluida en la lista Top 200 Collectors de la revista ARTnews.

Aunque la mayoría de asistentes han sido locales (70%), su peso se ha mantenido estable e incluso a la baja en los últimos meses. En cambio, el público internacional está ganando cada vez más presencia, a nivel nacional (9%) y, sobre todo, internacional (21%). Entre los visitantes de otros países, destacan especialmente Alemania, Italia y Francia.

Para la celebración de este segundo aniversario, el CAHH ha preparado una serie de actividades y eventos que se desarrollarán durante la semana hasta el domingo e incluye desde una conversación entre Jaume Plensa y Javier Molins, actividades familiares, visitas nocturnas e incluso un concierto del grupo a capella NoVI.

Además, con motivo de esta nueva exposición, el centro de arte pretende crear nuevas actividades complementarias y visitas guiadas para atraer de nuevo al público local.

Sobre Anselm Kiefer

Anselm Kiefer nació en 1945 en Donaueschingen, Alemania. En 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. El artista estudió Derecho, Literatura y Lingüística antes de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y más tarde en la de Düsseldorf, donde fue alumno de Joseph Beuys. En 1980 fue seleccionado para representar al Pabellón de Alemania Occidental en la 39ª Bienal de Venecia, y desde entonces sus obras se han mostrado en destacadas exposiciones individuales internacionales, en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros.

Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura site-specific Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron encargó a Anselm Kiefer la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.