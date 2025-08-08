Un pueblo valenciano culmina la reconstrucción del retablo de su iglesia destruido en la Guerra Civil

Tras casi nueve décadas de espera, la localidad valenciana de Chelva ha recuperado una de sus joyas patrimoniales más emblemáticas después de que este jueves, 7 de agosto, se colocara la última pieza del retablo mayor de la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de los Ángeles. Con ello, finaliza un proceso de reconstrucción que se ha extendido en más de setenta años desde su comienzo y que devuelve al templo su esplendor original.

El inicio proyecto se remonta a 1953, cuando se ejecutó la primera fase de la reconstrucción del retablo, destruido en agosto de 1936 al inicio de la Guerra Civil, que abarcaba el primer piso del altar. Si bien, no fue hasta el año 2000 cuando comenzó la recaudación de fondos por parte de los feligreses para acometer la segunda y tercera fase, que fueron proyectadas por el arquitecto y posterior alcalde de Chelva Jerónimo Torralba Rull.

Su plan, que fue supervisado y aprobado oficialmente por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana —dada la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) del edificio— en enero de 2004, organizaba la reconstrucción por niveles: la parte baja del retablo, ya ejecutada en los años cincuenta, el cuerpo central y, finalmente, el remate superior, que ha sido completado ahora, en agosto de 2025.

La culminación de este proceso, que ha concluido con una pieza de 21 metros, uno de los más altos de España, ha sido posible gracias a la labor incansable de la Asociación Pro Retablo Iglesia de Chelva, entidad formada por vecinos y devotos del municipio, que ha coordinado la contratación de los artistas, marcado las pautas de trabajo y gestionado los plazos de ejecución, siempre bajo la supervisión del párroco de la iglesia. Su financiación ha sido canalizada, como han ido mostrando en sus redes sociales, a través de rifas, donativos, rastrillos, aportaciones de la propia parroquia y ayudas de entidades privadas.

«89 años después de la destrucción del retablo mayor de la iglesia de Chelva, tenemos el honor de informar que hoy, 7 de agosto de 2025, ha sido colocada la última pieza, dándolo así por finalizado», anunció este jueves la Asociación Pro Retablo en un comunicado público. Además, en la misma nota invitan a todos los vecinos y fieles a asistir a la bendición oficial de la imagen, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto a las siete de la tarde, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.

Con la finalización de este proceso, Chelva recupera una gran parte de su identidad colectiva, amén de un elemento artístico y litúrgico de enorme valor. «Agosto 1936: destrucción del retablo mayor. Agosto 2025: restitución del retablo mayor», ha concluido una agradecida Asociación, dada la dimensión simbólica del hito.