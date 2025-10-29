Suscribete a
El PSOE cuestiona la candidatura de Diana Morant a la Generalitat

Crece la preocupación por no rentabilizar el desgaste de Mazón y en el partido creen que su liderazgo «no tira»

La ministra Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros efe
Ainhoa Martínez

Un año después de la dana, la herida abierta sigue supurando, pero el escenario político apenas se ha visto alterado. El encastillamiento de Carlos Mazón en la Generalitat ha generado un quebradero de cabeza a Génova, pero también un importante desafío para Ferraz. La ... incapacidad para desalojar al presidente valenciano o forzarle a asumir algún tipo de responsabilidad política es transversal e interpela, si cabe, en mayor medida a unos rivales políticos, que asisten impasibles a su consolidación en el cargo, después del acontecimiento traumático más importante que ha sufrido la región.

