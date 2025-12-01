El PP eleva el sueldo de Mazón como diputado al situarlo en una comisión sin actividad legislativa

El PP ha nombrado al ex presidente de la Generalitat y diputado autonómico Carlos Mazón como portavoz de la comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas. Un nuevo cargo que no supondrá mucha más actividad parlamentaria para Mazón, puesto que no aborda temas legislativos. De ... hecho, en dos años y medio de legislatura no se ha reunido. Durante el anterior periodo de sesiones sólo lo hizo en una ocasión.

Pero sí supondrá más ingresos para el hasta ahora jefe del Consell: cobrará 8.879,78 euros al año -634,27 al mes- que se sumarán a los 35.861,42 asignados por su labor como parlamentario.

Así consta en un escrito -consultado por ABC- que el portavoz popular en la cámara, Nando Pastos, ha remitido a la Mesa de las Cortes, en el que señala la baja de Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, y el alta de Mazón en la comisión, así como otros cambios derivados de la salida de Juanfran Pérez Llorca, que tomará posesión este martes como jefe del Gobierno regional.

[Noticia en elaboración]