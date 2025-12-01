Suscribete a
El PP eleva el sueldo de Mazón como diputado al situarlo en una comisión sin actividad legislativa

El expresidente cobrará 8.900 euros más al año como portavoz popular en la comisión de Reglamento, que no se ha reunido esta legislatura

Carlos Mazón, el pasado jueves, durante la investidura de Juanfran Pérez Llorca en las Cortes Valencianas
Carlos Mazón, el pasado jueves, durante la investidura de Juanfran Pérez Llorca en las Cortes Valencianas EFE
Toni Jiménez

Valencia

El PP ha nombrado al ex presidente de la Generalitat y diputado autonómico Carlos Mazón como portavoz de la comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas. Un nuevo cargo que no supondrá mucha más actividad parlamentaria para Mazón, puesto que no aborda temas legislativos. De ... hecho, en dos años y medio de legislatura no se ha reunido. Durante el anterior periodo de sesiones sólo lo hizo en una ocasión.

