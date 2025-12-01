Suscribete a
Pradas se rebela contra Mazón por usarla como «cabeza de turco» en la dana y apunta a un jefe técnico por el retraso de la alerta

La exconsejera imputada revela que le ordenaron no molestar al presidente valenciano, que le ocultó su sobremesa mientras intentaba llamarle sin éxito por la posible rotura de una presa que podía afectar a 80.000 personas

Salomé Pradas, en un momento de su entrevista en televisión
Toni Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con Carlos Mazón fuera ya del Palau de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas se rebela contra él, cuestiona su actuación el día de la dana, le reprocha haberle ocultado su comida y no haberse «activado» hasta las 19.47 horas pese a la ... magnitud de la catástrofe. A su juicio, buscó en ella «una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pensaba que se debía tapar», pese a defender la actuación de la Generalitat Valenciana.

