Pradas se rebela contra Mazón por usarla como «cabeza de turco» en la dana y apunta a un jefe técnico por el retraso de la alerta

Con Carlos Mazón fuera ya del Palau de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas se rebela contra él, cuestiona su actuación el día de la dana, le reprocha haberle ocultado su comida y no haberse «activado» hasta las 19.47 horas pese a la ... magnitud de la catástrofe. A su juicio, buscó en ella «una cabeza de turco que pagara o tapara cualquier cosa que él pensaba que se debía tapar», pese a defender la actuación de la Generalitat Valenciana.

Pradas carga duramente contra el expresidente autonómico, por primera vez, más de un año después de su cese y en horario de máxima audiencia, pero sin que eso suponga un cambio drástico en la declaración judicial que prestó en abril ante la juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la barrancada con 229 muertos en la provincia de Valencia.

Pese a que ahora, en una entrevista en el programa 'Salvados' de LaSexta, ha aportado detalles que no contó en esa comparecencia, ante un nuevo ofrecimiento de la magistrada, va a rechazar formalmente este lunes volver a ser interrogada y valorará hacerlo si su defensa considera que es aconsejable aclarar algún aspecto ante las diligencias que quedan por practicar.

La ex consellera de Justicia e Interior del Gobierno autonómico está imputada junto a su entonces 'numero dos' Emilio Argüeso en el procedimiento, abierto por presuntos homicidios y lesiones imprudentes y centrado en la falta de avisos a la población. En concreto, en la toma de decisiones que se produjo en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la emergencia con Pradas al mando, y el envío tardío del ES-Alert a las 20.11 horas, con los pueblos ya inundados, cuyo contenido tampoco advertía de la necesidad de subir a zonas elevadas y pedía evitar desplazamientos.

Pradas, con las competencias en emergencias, ya había recalcado que no esperó órdenes de Mazón para actuar ni para lanzar la alerta el 29 de octubre de 2024 y que eran los técnicos quienes proponían las medidas, pues ella no tenía conocimientos ni experiencia en crisis. Sin embargo sí ha puesto el foco en una persona concreta como responsable del retraso de ese mensaje masivo: el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Era el jefe operativo de la emergencia.

Pese a que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, -que declara como testigo este próximo jueves- hizo referencia alrededor de las 17.30 horas a la posibilidad de enviar un mensaje a los móviles de la zona de Utiel, Pradas defiende que no supo nada del sistema ES-Alert hasta minutos antes de las 19h, cuando Suárez puso encima de la mesa un borrador -redactado por los técnicos, que «temían un efecto estampida»- para lanzarlo en la Ribera ante la posible rotura de la presa de Forata. Fue ahí cuando se abrió un debate en el Cecopi. Pese a que ella y Suárez querían enviarlo, Basset -también citado como testigo, sin fecha- indicó que podía ser «contraproducente» mandarlo.

«Si el jefe de Emergencias de mayor rango y el jefe operativo de la emergencia entran en un debate sobre la idoneidad o no del ES-Alert, sería un contrasentido incluso imprudente que un mando político dijera sí o no, o pusiera la balanza de un lado o de otro, sin tener la técnica suficiente como para decidir», asevera. Cuando se decidió -entre las 19.30 y las 19.35h, los técnicos ya estaban inmersos en el procedimiento- tardaron más de media hora en gestionar toda la operativa del sistema, del que no se habían hecho «las pruebas suficientes».

«Le dije que contara la verdad por las víctimas»

Pero más allá del Cecopi, Salome Pradas ha cargado duramente contra Carlos Mazón sin hacer autocrítica e incidiendo en que no tenía información para tomar decisiones. Su mayor error como consellera al mando fue no pedirle al presidente que fuera inmediatamente a la sede del 112 en l'Eliana. Ha pedido perdón, de hecho, por «no haber podido hacer más».

El mayor error de Mazón, no haber estado. Cree que tendría que haber cancelado su comida y su larga sobremesa en el restaurante El Ventorro de Valencia. Supo donde estuvo, el 8 de noviembre, cuando se publicó en los medios de comunicación: «No me lo podía creer». De hecho, cuando Mazón le comunicó que iba a remodelar su gobierno, días después de la barrancada, e iba a cesarla, Pradas le espetó que la «estaba culpabilizando» pese a que ella sí había estado «desde el principio donde tenía que estar» y le pidió que contara la verdad sobre su paradero tras «varias versiones»: «Le dije que si no lo hacía por mí, lo hiciera por las víctimas», con las que espera que la Generalitat reconduzca la relación.

Nadie más que Mazón, ha aseverado, podía salir a dar ruedas de prensa sobre la crisis en las jornadas posteriores, por orden del Palau. Ambos volvieron a hablar tras publicarse las entrevistas que el barón del PP dio con motivo del primer aniversario de la tragedia. Mintió al negar que ella le hubiera informado de todo y le pidió que rectificara.

Sobre el relato de aquella fatídica jornada, Pradas ha revelado que, antes de las 14 horas, el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le pidió que le fuera informando a él de la situación y no molestara al expresidente. Ella se saltó esa orden. A las 16.29h intentó comunicarse sin éxito a Mazón -«A mí tono me daba», ha subrayado-, que le devolvió la llamada a las 17.37h. Ahí le informó del dramático escenario en Utiel: el alcalde pedía auxilio para los vecinos que esperaban ser rescatado en los tejados de sus casas y la UME trataba de acceder a la localidad valenciana. Mazón le dijo que le fuera informando, pero no dónde estaba y tampoco le notó preocupado. A las 18.16h, Pradas también le habló del riesgo de Forata.

«Esa tarde, yo sí que quería trasladarle lo que estaba pasando, evidentemente. Creía que si nos informaban de una posible rotura de la presa [de Forata] o que si íbamos a lanzar un ES-Alert, lo supiera el presidente de la Generalitat. Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros» en el Cecopi.

El expresidente no le cogió, a las 19.10 y a las 19.36 horas, las llamadas en las quería informarle sobre el ES-Alert y la posible rotura «inmediata» de la presa con una población afectada de 80.000 personas. Y no lo hizo, según afirmó en la comisión sobre la dana en el Congreso de los Diputados, porque tenía el móvil en la mochila. «Me generó un gran dolor. Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde», ha lamentado Pradas, entre lágrimas. «No le quería pedir ni opinión, ni valoración. Nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón porque ni pude informarle en el momento en el que se estaba debatiendo ni cuando ya se había decidido, porque no me cogía el teléfono», ha agregado.

Pudo hablar con él a las 19.47h, justo cuando la periodista con la que había comido -de acuerdo con los datos aportados a la causa judicial- salió del aparcamiento en el que había estacionado su coche. «Yo creo que él se activa ahí», sostiene, aunque no es hasta las 20.10h -un minuto antes de la alerta- cuando le llama para decirle que va camino de l'Eliana, donde se celebra la reunión. Minutos después le preguntó exactamente dónde tenía que ir.

Polo «no paraba de titubear»

Salomé Pradas también se ha reafirmado en que «durante toda la tarde no se habló del barranco del Poyo en el Cecopi», pese a las miles de llamadas al 112 advirtiendo de inundaciones en las localidades por las que iba pasando la tromba de agua y lodo. ¿Cómo es posible que esa información no llegara a la reunión? Es una de las grandes incógnitas, junto a la de la retirada de los bomberos que vigilaban la rambla. «Eso es [Jorge] Suárez el que tiene que explicarlo», ha apuntado.

Pradas contradice en este punto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que aseguró en sede judicial que conoció y le advirtió a las 19h de lo que ocurría en Paiporta. Bernabé había visto un vídeo del puente de Picaña cayendo y, creyendo que se trataba de Paiporta, llamó a la alcaldesa de este municipio, que le relató la situación que vivían allí. Pradas niega que Bernabé aportara esa información y señala que en el Cecopi había un oficial de la UME que es de Paiporta y que su entonces jefa de prensa es de Benetússer, también en la comarca de l'Horta Sud. Ninguno de los dos comentó nada al respecto.

También ha cargado contra la, a su juicio, falta de información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Precisamente, sobre el momento en el que dijo que no le apetecía hablar con el presidente del organismo estatal, Miguel Polo, ha justificado que «estaba enfadada con él» porque «no paraba de titubear» pese a la tensión que se vivía en ese encuentro.