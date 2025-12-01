Suscribete a
ABC Premium

Comisión de investigación

El consejero de Educación admite que no se contactó con los centros hasta el día después de la dana

Contradice a la vicepresidenta valenciana y asegura que no le consta que en la reunión del Gobierno autonómico se hablase de la emergencia el 29-O

La número dos de Mazón pone ahora en duda que muriesen 37 personas con teleasistencia el 29-O

El consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira, este lunes en la comisión de investigación del Congreso por la dana
El consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira, este lunes en la comisión de investigación del Congreso por la dana Efe
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha reconocido este lunes, en la comisión de investigación del Congreso por la dana, que ni el día previo a la catástrofe ni el propio 29 de octubre del ... 2024 se produjo desde su departamento ningún tipo de comunicación para alertar del fenómeno meteorológico extremo que se cernía sobre la provincia de Valencia y que terminó con la vida de 229 personas. De hecho, ha admitido que los primeros contactos de su consejería con los centros educativos se realizaron el 30 de octubre y que no se envió la primera circular informativa hasta el 31 de octubre, dos días después de la tragedia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app