El consejero de Educación admite que no se contactó con los centros hasta el día después de la dana

El consejero de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha reconocido este lunes, en la comisión de investigación del Congreso por la dana, que ni el día previo a la catástrofe ni el propio 29 de octubre del ... 2024 se produjo desde su departamento ningún tipo de comunicación para alertar del fenómeno meteorológico extremo que se cernía sobre la provincia de Valencia y que terminó con la vida de 229 personas. De hecho, ha admitido que los primeros contactos de su consejería con los centros educativos se realizaron el 30 de octubre y que no se envió la primera circular informativa hasta el 31 de octubre, dos días después de la tragedia.

Durante casi dos horas y media, Rovira se ha enfrentado en la sala Prim de la Cámara Baja al interrogatorio de los grupos parlamentarios, que cada vez adquiere tintes más electoralistas. La comisión de investigación echó a andar más de un año después de la gota fría en Valencia porque el PSOE no accedía a que Pedro Sánchez formase parte del listado de comparecientes, pero finalmente lo aceptó siempre que figurase en un apartado sobre la responsabilidad en la reconstrucción y no en la gestión de la emergencia. Las víctimas, a principios de noviembre, fueron las primeras en comparecer y después les siguió el ahora expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón. Tras él han empezado a desfilar distintos cargos del Gobierno valenciano y este lunes es el turno de Rovira y, por la tarde, del que fuese jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca.

Rovira ha querido dejar claro que la Consejería de Educación no es competente para decretar la apertura o cierre de los centros educativos, algo que deben hacer los ayuntamientos, y ha reiterado durante toda su comparecencia que carecían de la información «adecuada» para valorar la emergencia, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había elevado a nivel rojo la previsión para ese día a las 7:36 y de que decretó la alerta hidrológica a las 12:20. Él, unos minutos después, se fue a Alicante, a su casa, porque tenía allí «agenda». Cuando la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, le ha preguntado qué tenía que atender allí, él ha contestado que «cuestiones familiares y personales». «Me fui con la falsa tranquilidad que trasladó la delegada del Gobierno», ha dicho, para reiterar después, una y otra vez, que de haber tenido información sobre lo que se avecinaba, se habría quedado en Valencia.

Respecto a por qué la Universidad de Valencia sí decidió suspender su actividad ese día, Rovira ha asegurado que se trata de una decisión «autónoma» y que la Universidad Politécnica, por ejemplo, sí mantuvo su actividad, incluida una jornada en la que participaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, a quien la Generalitat Valenciana señala por lo que consideran un «apagón informativo» al no haber comunicado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) el aumento del caudal del Poyo, que fue lo que provocó la barrancada donde se produjeron el mayor número de víctimas mortales al arrasar el agua en localidades donde ni siquiera había llovido.

El responsable de Educación ha insistido en lo que afirmó ya Mazón en su comparecencia en la comisión de investigación: que la Aemet había dicho que la tormenta iba a terminar a las seis de la tarde y se iba a desplazar al interior peninsular. No obstante, como ha señalado Mikel Otero (Bildu), lo cierto es que el organismo dijo que si bien a esa hora iba a remitir la alerta roja, eso no obstaba para que la situación de emergencia se alargase porque iba a seguir lloviendo todo el día y a acumularse sobre lo que ya había caído. Igual que el expresidente autonómico, Rovira ha remarcado que la previsión era que hubiese en un día unos 180 litros de agua por metro cuadrado y en algunas zonas se registraron casi 800. «La información que se transmitió por parte del Gobierno fue totalmente errónea», ha señalado el consejero.

La versión ofrecida por Rovira este lunes contradice la de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, hace solo siete días en la comisión de investigación donde, por ley, está prohibido mentir. Camarero garantizó que en la reunión del Consejo valenciano del 29 de octubre se había abordado la dana, pero se negó a especificar qué se había dicho por el carácter secreto de las deliberaciones del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, Rovira ha afirmado que en todo caso se hablaría «fuera del orden del día», «cuando el Consell terminaba», porque, ha dicho, a él ni siquiera le constaba el nivel de emergencia que había en ese momento.

Un guion repetido

Como empieza a ser costumbre en esta comisión de investigación, el turno de Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha servido para culpar al Gobierno central de todo lo sucedido; el del PP, esta vez en manos de Óscar Clavell, para exponer las bondades de la reconstrucción de la Generalitat frente a la dejadez del Ejecutivo nacional; y el del PSOE, de nuevo defendido por Marta Trenzano, para todo lo contrario. «El Gobierno de España ha abandonado a los valencianos. La actuación está siendo una auténtica barbaridad», ha llegado a afirmar Rovira, quien ha remarcado que como consecuencia de la riada 50.000 alumnos se quedaron sin clase y se vieron afectados 115 centros. El 30 de octubre se priorizó el acompañamiento emocional y mental a los alumnos y antes de Navidad, ha reivindicado, ya todos pudieron volver a la actividad académica.

El consejero ha criticado que el Ministerio de Cultura denegase un bono cultural de 15 millones de euros para los afectados por el temporal, que el Gobierno rechazase que las ayudas de la Generalitat a los autónomos estuvieran exentas del IRPF y que la ministra de Hacienda y futura candidata del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ni siquiera se haya puesto en contacto con él. «Ha sido un año muy duro, donde se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien. Con los ayuntamientos, fueran del signo que fueran, hombro con hombro», ha concluido, en contraposición a sus criticas al Gabinete de Sánchez.