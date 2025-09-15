Piden cárcel para un anciano de 85 años acusado de besar y someter a tocamientos a su sobrina nieta de 8

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Valencia

La Fiscalía pide seis años de prisión por un delito de agresión sexual a menor con prevalimiento de parentesco para un hombre de 85 años acusado de besar y someter a tocamientos a una niña, que tenía ocho años en el momento de los hechos, con la que tenía una relación de tío-abuelo.

El ministerio público relata que el pasado 27 de abril de 2024 el encausado fue invitado a comer con la familia en casa de la víctima, ubicada en un municipio de la comarca valenciana de La Safor, de acuerdo con los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Tras la comida, el hombre se habría quedado solo con la menor en el sofá mientras el resto de familiares descansaba lo que, presuntamente, habría aprovechado para agredir a la menor. El juicio señalado se celebra este martes 16 de septiembre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

MÁS INFORMACIÓN Sorprenden en el aeropuerto de Alicante a un fugitivo de la Justicia italiana cuando se disponía a viajar a Marruecos

Un día después, la Sección Segunda de la misma Audiencia de Valencia juzgará a un hombre acusado de agresión sexual para el que la Fiscalía pide tres años de cárcel por tocarle los genitales a una menor de 14 años con la que coincidió en el ascensor de un hotel en Gandía, el pasado 8 de mayo de 2024.

En paralelo, el jueves, la misma sección juzga a otro hombre acusado de, presuntamente, someter a tocamientos a un menor de edad con el que coincidió la madrugada del 14 de julio del 2024 en una playa de una localidad de la comarca de La Safor.

La Fiscalía, que pide para el encausado tres años y medio de prisión, mantiene que el hombre aprovechó que la víctima se apartó a un lugar solitario para miccionar para abordarle y, con ánimo libidinoso, agredirle sexualmente.