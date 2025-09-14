Acusan a un hombre de forzar sexualmente a su compañero de celda en la cárcel de Alicante

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Alicante

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante juzga esta semana a un hombre acusado de forzar sexualmente al que era su compañero de celda en el Centro Penitenciario Alicante I.

El incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024, alrededor de las 14:00 horas cuando, según la acusación pública, el acusado habría aprovechado el momento en que realizaba un masaje a la víctima para presuntamente agredirla sexualmente.

Según indican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCJV), el acusado «movido por un ánimo libidinoso», aprovechó el masaje para «agarrarle fuertemente de los brazos con la intención de impedir que se moviera y someterlo sexualmente».

Por todo ello, la Fiscalía pide inicialmente siete años de prisión por un delito de agresión sexual.