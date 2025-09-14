Sorprenden en el aeropuerto de Alicante a un fugitivo de la justicia italiana cuando se disponía a viajar a Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 51 años, buscado por las autoridades de Italia desde hace más de un año por un delito de tráfico de drogas.

Según han indicado las autoridades en un comunicado, el hombre fue arrestado cuando se disponía a coger un vuelo con destino a Marruecos por agentes encargados de la inspección y control de salidas de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche.

En esta línea, los policías tras realizar las comprobaciones en las bases de datos policiales, averiguaron que tenía en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida por las autoridades de Italia en abril de 2024 por un delito de tráfico de drogas.

Los delitos por los que era buscado fueron cometidos en el municipio italiano de Legnago, en el año 2006. Al parecer, el prófugo se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes como cocaína y hachís a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.