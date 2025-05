La patronal valenciana carga contra Montero por desatender a los afectados de la dana: «Está muy centrada en Andalucía»

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por desatender a los afectados de la dana del 29 de octubre, después de confirmar que le envió una carta -sin contestación- respecto a la no aprobación del FLA extraordinario. De hecho, le ha afeado que no haya visitado las zonas golpeadas por la riada en estos últimos siete meses.

En estos términos se ha pronunciado el líder de la patronal valenciana en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha lamentado además la «batalla campal política» que se ha generado en la región tras la catástrofe natural y ha pedido mayor colaboración entre administraciones. Así, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se reúna con las víctimas y que después mantenga un cara a cara con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Preguntado por cómo valora la reconstrucción en Valencia tras las inundaciones, Navarro ha lamentado que la política «ha decepcionado», aunque ha reconocido el buen trabajo del Ministerio de Transportes y la Conselleria de Infraestructuras. El presidente de la CEV ha criticado que «solo el 7-9 por ciento de lo que dijo el Gobierno central han sido ayudas directas, lo demás son créditos y el fondo de compensación, que es privado». Además, ha apuntado que «cerca de un 35%» de lo movilizado por la Generalitat han sido ayudas directas y, a su juicio, han fallado en la «sensibilidad y agilidad». También, ha indicado que la entidad empresarial ha sido muy crítica con el Consorcio de Compensación de Seguros si bien ha reconocido que «en estos últimos meses hay una mayor implicación».

En cuanto al FLA extraordinario, ha explicado que está «en contacto permanente» con el presidente de la Generalitat respecto a este asunto y ha añadido que envió una misiva a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto, pero no ha tenido contestación, aunque «en las últimas semanas» ha tenido más contacto con otros miembros del Gobierno central.

El presidente de la CEV ha detallado que el viernes por la tarde coincidirá con Montero en un acto en Madrid y que ha pedido «aunque sea 10 minutos tener un entente con ella». A su juicio, la ministra «está muy centrada en Andalucía, no está actuando de ministra de Hacienda y por tanto no está actuando con una responsabilidad hacia esta comunidad» y otras como Murcia.

En relación a las entregas a cuenta, ha pedido «a los partidos que se dejen de batallas campales porque aquí hay perjudicados» para que no aumente la desafección política. Asimismo, preguntado por la prestación del cese de actividad para autónomos afectados por la dana, ha lamentado que, a pesar de las peticiones al Gobierno central, desde las asociaciones empresariales «no se ha solucionado nada».

«Esta es otra cosa que tenemos que hablar con el Ministerio de Inclusión y con Hacienda porque, al final, quien paga es Hacienda. Que la ministra de Hacienda a fecha de hoy no haya venido a Valencia a visitar la zona dana demuestra muy poca sensibilidad con el pueblo valenciano», ha señalado, para apostillar: «Espero que no sea una cuestión de que esto es la Comunidad Valenciana y no es Andalucía».

En paralelo, preguntado por si ha habido malestar empresarial porque coincidieran la reunión y fotografía de Mazón y los proveedores de la Generalitat -donde el Consell denunció la no aprobación del FLA extraordinario- con la visita de Pedro Sánchez a Valencia, Navarro ha afirmado que «estamos en una batalla campal en clave política» en la que «estiran unos y otros».

Al respecto, ha agregado que «es verdad, y esto lo han dicho algunos sectores y así nosotros lo reflejamos, que está bien esa reunión (de Mazón con los proveedores) pero en esa reunión también hay sectores que están con impagos con la Generalitat en fondos finalistas y esos fondos finalistas se han usado para la caja normal».

Presupuestos de la Generalitat

En cuanto a los presupuestos de la Generalitat, ha destacado las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, aunque ha apuntado que «tal vez son demasiados expansivos para la situación financiera que tenemos». Navarro ha señalado que se debe poner el foco en la ejecución presupuestaria, ya que «en condiciones normales» suele quedarse al 60%, y con la aprobación de las cuentas a estas alturas del año «va a ser complicado ejecutar».

«Se trata de ser realistas, ya que a las personas, a las empresas, hay que decirles que van a tener de tiempo entre junio a noviembre como mucho, de ejecutar partidas que en condiciones normales deben de ejecutar de enero a noviembre», ha comentado. Sobre la reducción pactada por PP y Vox en las cuentas autonómicas a las asignaciones de sindicato y patronal, Navarro ha lamentado que afectan a «algunas partidas que entendemos que son importantes para la sociedad», como los planes de igualdad.