Suscribete a
ABC Premium

Page ejercerá ante el Gobierno «la presión necesaria para que se resuelva ya» el recorte al trasvase Tajo-Segura

El Ejecutivo castellanomanchego presenta «propuestas técnicas» al Ministerio para cambiar las reglas de explotación y califica de «espejismo» sus reservas hídricas récord

Un corredor pasa junto al canal del trasvase Tajo-Segura
Un corredor pasa junto al canal del trasvase Tajo-Segura JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ejercerá ante el Gobierno «la presión necesaria para que se resuelva ya» el cambio anunciado de las reglas de explotación del acueducto y, en consecuencia, el recorte drástico a la mitad del trasvase Tajo-Segura ... en su volumen hídrico anual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app