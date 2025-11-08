Suscribete a
Un jubilado descubre que su exmujer le roba el dinero de la pensión: «Es su único medio de subsistencia»

La Policía Nacional ha detenido en Elche a la expareja, de 54 años, quien utilizó las claves bancarias de la víctima para apropiarse de miles de euros y solicitar un préstamo

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional
Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional ABC
David Maroto

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elche a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad documental y hurto. La arrestada habría aprovechado su anterior relación sentimental con la víctima para acceder a sus datos bancarios y desviar ... el cobro de su pensión mensual.

