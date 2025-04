El ex número dos de Emergencias defiende que nadie le dijo que los bomberos habían dejado de vigilar barrancos el día de la dana

El exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso ha asegurado que se enteró dos semanas después de que los bomberos forestales habían sido retirados de la vigilancia del barranco del Poyo el día de la dana y ha responsabilizado al ex ... inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jose Miguel Basset, por no informarle.

Además, también ha cargado contra la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el pasado 29 de octubre y contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que a su juicio debería haber estado asistido presencialmente -y no de forma telemática- a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Ha aseverado que no fueron conscientes del drama en la rambla del Poyo hasta las 20.30 o 21 horas, y ha responsabilizado al gabinete de medios del mismo Cecopi de no comunicar nada de lo que estaba ocurriendo fuera de aquella sala.

Así lo confirman a ABC fuentes jurídicas presentes en la declaración de Argüeso como investigado ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que se ha iniciado este viernes a las 13.25 horas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha sido recibido con gritos de «asesinos» por asociaciones de víctimas. El ex alto cargo sólo ha respondido a las preguntas de su abogado en una comparecencia que se ha prolongado hasta las 14.35 horas.

La instructora ha dictado un auto en el que acuerda que se facilite a las partes personadas en el procedimiento sólo la transcripción de la declaración de Argüeso y de la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que también ha declarado este viernes como imputada. Podrán acceder a la grabación en vídeo en la secretaría del juzgado.

En su relato del día de la catástrofe, el entonces director de la Agencia de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias ha indicado que, durante esa mañana, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, le dijo que no había que tener en cuenta las llamadas del 112 que procedían a la Ribera Alta, porque en un accidente de tráfico llaman muchas personas para comunicar el mismo incidente. Como muchas de ellas provenían de Carlet, decidió desplazarse hasta allí con la consellera Pradas. Durante toda la jornada se contabilizaron 19.821.

Nada más iniciarse el Cecopi, a las 17h, se les advirtió de la posible colapso de la presa de Forata. Antes de las 19h, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, dijo que en dos horas podía colpasar, según Argüeso.

Sobre el correo que la CHJ envió a las 18:43 horas advirtiendo del brutal incremento del caudal en esta rambla tras horas sin avisos, Argüeso ha defendido que, pese a estar presente en la reunión telemáticamente, el presidente de esta organismo estatal no dijo nada. De hecho, ha aseverado que el Cecopi nunca tuvo conocimiento del mismo.

De acuerdo con su versión, fue Suárez quien planteó la posibilidad de enviar una alerta a la población a partir de las 19h por Forata. En ese momento se produjo un debate sobre si alarmaría en exceso a la población, en el que él defendió que era más factible luego pedir perdón si estaban equivocados.

No ha atinado a concretar la hora a la que se decidió mandar el ES-Alert, aunque ha indicado que cree que alrededor de las 19.15h. Ha achacado el retraso del mensaje -fue enviado a las 20.11h- a la necesidad de que un funcionario que no estaba allí lo validara: ni se esperó a Mazón ni se tardó en ponerle al día de lo ocurrió.