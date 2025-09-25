Un nuevo sistema de construcción ayuda a combatir las olas de calor en las viviendas

Un técnico realiza una prueba de estanqueidad en una vivienda construida con sistemas prefabricados en Alicante

Un nuevo sistema de edificación que permite amortiguar y aislar de las olas de calor en las viviendas. Se emplean módulos prefabricados que proporcionan un aislamiento térmico más eficaz que con la construcción convencional, sin fisuras ni entradas de aire exterior.

Es lo que ha presentado la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provía), con un ensayo de prueba de «estanqueidad» para verificar que el interior era hermético al aire.

El sistema 'Blower Door' permite determinar la permeabilidad al aire de un edificio o local, midiendo el volumen de infiltraciones que se produce entre el interior y el exterior, tal como han precisado desde Provía. Para conseguirlo, se instala un ventilador especial en el acceso principal de la vivienda y se procede a presurizar o despresurizar el espacio, y así identificar posibles fugas de aire mediante cámaras térmicas y humo inocuo. Se trata de uno de los procedimientos recogidos en el Código Técnico de la Edificación para evaluar la «envolvente térmica» de las viviendas.

Según explicaba el CEO de MPC Group, Manuel Pertusa, «la estanqueidad conseguida en esta vivienda se debe en gran parte a la elección de una fachada de hormigón prefabricado, tanto en su cara interior como exterior, así como al uso de materiales de sellado y carpinterías de alta calidad«.

Además, ese tipo de muro exterior «también ofrece un excelente comportamiento acústico y eleva los estándares de confort para los residentes». Incluso se trabaja en incorporar también baños y cocinas prefabricadas, ya en esta misma edificación.

Contar con estos elementos premontados «permite trasladar a la obra un producto acabado en condiciones controladas, sin fisuras ni defectos», subraya este ejecutivo.

Este tipo de mejora en el aislamiento puede resultar especialmente interesante para las familias en una zona de la Península Ibérica afectada desde hace varios años por noches tropicales a 30 grados de temperatura con un porcentaje elevado de humedad, como este mismo verano que acaba de concluir.

En otras ciudades españolas, en cambio, estas condiciones favorecen igualmente el ahorro en calefacción en invierno.

La demostración se ha realizado en la promoción Pórtico Plaza I, desarrollada por MPC Group en el Bulevar del Pla de la ciudad de Alicante, donde se ha validado su eficiencia energética clase A tras superar con éxito una prueba de hermeticidad al aire tipo 'Blower Door'. Para llevarla a cabo, han contado con la colaboración de la empresa especializada SGS Tecnos.

Y más allá de la comodidad para sus moradores, los prefabricados ofrecen al sector otras ventajas operativas, para paliar «la escasez de mano de obra, y la necesidad de garantizar una ejecución sin los posibles fallos que pueden surgir en la construcción tradicional«.