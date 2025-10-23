Medio centenar de profesores llevará la docencia española de la UPV al 'Silicon Valley' de China

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ya cuenta con un grupo de cerca de 50 profesores para impartir clases en el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en el extranjero, que tendrá como sede la ciudad de Hangzhou, ... también conocida como el 'Silicon Valley' de China, y que comenzará a impartir clases el próximo curso 2026/2027.

Así lo ha anunciado el rector de la UPV, José E. Capilla, en la presentación del centro universitario, quien ha subrayado que «sin ninguna duda» serán más profesores. Al acto también ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Por su parte, el rector ha agradecido a Morant la «excelente labor» del Ministerio en la gestión del campus en China, ya que «nosotros íbamos apurados con los plazos», ha asegurado. Además, Capilla ha puntualizado que el centro «ya está completamente operativo» y ha avanzado que el campus cuenta con dormitorios para profesorado y alumnado.

En esta línea, Capilla ha destacado que este «hito histórico» que supone para la UPV implantar el primer campus de una universidad española en el extranjero, se engloba «en la línea» de «innovar y abrir nuevos caminos» que sigue «la UPV desde hace muchos años».

Asimismo, el rector de la UPV ha indicado que el objetivo es que el centro universitario cuente con 2.000 estudiantes, entre los que está previsto que, estudiantes de la UPV en la Comunidad Valenciana puedan completar sus estudios en China y realizar allí sus prácticas.

Cabe recordar que los cuatro títulos de grado que se impartirán en el nuevo campus de la UPV en China serán en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería Aeronáutica; además de seis másteres y cuatro programas de doctorado, con titulaciones homologables en Europa.

Además, Capilla ha expresado su confianza en que la iniciativa de la UPV sirva de ejemplo y anime al conjunto del sistema universitario español a seguir este camino. «El sistema universitario español es extraordinario; contamos con una gran calidad y con unos sólidos resultados en investigación que nos convierten en un referente», ha subrayado.

Por su parte, Diana Morant ha puesto en valor la «ambición» de la UPV, y ha destacado que este hito supone «ingeniar, innovar, inventar y utilizar las herramientas que existen en nuestro país, como la LOSU, y desarrollarla de manera pionera, y esto también significa arriesgar».

La ministra también ha felicitado a la universidad valenciana por «ser los primeros siempre» y ha señalado que los trámites para el nuevo campus se han realizado «en tiempo récord». «Es el mejor ejemplo de que, cuando trabajamos unidos, trabajamos con ambición, pensando en el futuro y en las cosas que son verdaderamente importantes y estratégicas», ha subrayado.

En este sentido, Morant ha ensalzado a China como «potencia tecnológica» que cuenta con «grandes y potentes empresas internacionales», lo que «nos va a hacer mejores a nosotros y, desde luego, va a permitir avances tecnológicos de la mano de esa internacionalización que no tiene precedentes en nuestro país», ha insistido.

2.000 metros cedidos por 20 años

El Beihang Valencia Polytechnic Institute tiene su sede en el campus de Hangzhou, un espacio de un millón de metros cuadrados en el que la Universitat Politècnica de València (UPV) dispondrá de 2.000 metros cuadrados cedidos por un periodo de 20 años.

La Beihang University, anfitriona de este proyecto, ocupa el puesto 101 en el ranking mundial y está considerada la mejor del mundo en Ingeniería Aeroespacial, además de situarse entre las diez primeras en tres áreas de conocimiento. En este mismo campus también desarrollan su actividad la École Nationale de l'Aviation Civile y el INSA franceses, consolidando así a Hangzhou como un importante polo internacional de formación e investigación en ingeniería y tecnología.