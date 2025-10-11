Mazón critica que lo peor de la dana en Alicante llegara después de que Aemet rebajara el aviso rojo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pidió este sábado «máxima precaución» a la población ante la dana Alice, que deja importantes precipitaciones estos días en la región, así como que se mantenga informada de las condiciones climatológicas a través del área ... de Emergencias de la Generalitat y del resto de canales oficiales. El líder autonómico, además, señaló a Aemet después de que lo más duro del temporal para la región llegara después de levantarse la alerta roja.

El jefe del Consell hizo este llamamiento durante una visita a la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, junto con la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, tras las intensas lluvias registradas en el municipio, y donde el alcalde de la localidad, José María Pérez, les informó de la última hora de la situación y del dispositivo especial desplegado.

Mazón agradeció la labor de todos los efectivos que están trabajando en la zona y puso en valor la rápida actuación del ayuntamiento de Pilar de la Horadada en la prevención y evacuación de alrededor de 70 vecinos por el riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura, que ya se encuentran en sus casas.

Asimismo, el presidente destacó la importancia de que los cauces y barrancos tengan una limpieza y un mantenimiento adecuado, especialmente en época de lluvias, y solicitó a la población «máxima» prudencia. Al respecto, criticó que el momento más duro en Pilar de la Horadada llegara «sorprendentemente» cuando la agencia estatal rebajara el aviso a naranja. Dos o tres horas después de haberse suprimido cayó este aguacero de lluvia tan duro y tan sorprendente», ha manifestado.

Mazón recorrió algunas de las zonas de la población más afectadas por las inundaciones. Tras acudir a las instalaciones de la Policía Local de Pilar de la Horadada, se desplazó a la zona de El Mojón, donde el consistorio ha colocado sacos de arena para evitar el desbordamiento del río y, posteriormente, acudió hasta el cauce del río seco en la desembocadura de Mil Palmeras para comprobar el estado del mismo. Finalmente, visitó el estado del canal del trasvase en la zona de los Rufines.