Nuevo aviso especial por la dana en Valencia este sábado: «Se pueden producir lluvias torrenciales»

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo aviso especial por la dana Alice, episodio en el que «se pueden producir acumulados muy importantes, y situaciones locales de lluvias de intensidad torrencial, todo ello agravado por ... la continuidad y persistencia del episodio, lo que reduce la capacidad de evacuación de las aguas».

En el aviso, Emergencias recuerda que se mantiene la alerta naranja en buena parte de la Comunidad Valenciana. En concreto, están en alerta por lluvias nivel naranja en el litoral de Castellón; litoral e interior sur de Valencia y litoral norte de Alicante.

Además, hay alerta por tormentas nivel amarillo en toda la Comunidad Valenciana y por lluvias en todo el interior de Castellón; interior norte de Valencia e interior de Alicante.

Ante la «continuidad y persistencia» de las lluvias intensas y fuertes tormentas durante este sábado y que pueden prolongarse hasta el lunes, Emergencias ha pedido prestar mucha atención a los acumulados de precipitaciones muy importantes, y situaciones locales de lluvias de intensidad torrencial, que «reducen la capacidad de evacuación de las aguas».

Por ello, ha instado a municipios y a organismos a que mantengan la atención y seguimiento de todos los avisos que puedan emitirse, para activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas.

Tras la reunión de coordinación por las lluvias, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha precisado que, entre los consejos que han transmitido a los ayuntamientos están que corten los barrancos o cauces, «aunque estén secos porque en cualquier momento puede haber alguna avenida», y que urjan a la ciudadanía a no coger los vehículos y no desplazarse «si no es estrictamente necesario».

El conseller ha indicado que, a lo largo de esta noche, las lluvias se han concentrado en la Vega Baja, en la Marina Alta, en la Plana Baixa y en la Safor; mientras que actualmente en l'Horta Nord, en la Ribera Alta y Baja, concretamente en municipios como Almussafes o Alginet.

En el encuentro, Valderrama ha detallado que han acordado mantener, a lo largo de este sábado, el dispositivo preventivo en la Vega Baja, porque «hay una incertidumbre importante en lo que son las lluvias, por dónde se están movilizando, a lo largo de toda la Comunidad Valenciana». «Tenemos que trabajar con ese dispositivo y estar atentos en todo momento», ha sostenido.

Igualmente, también se mantiene el dispositivo específico en la zona cero de dana, donde hay problemas de alcantarillado, ante los importantes acumulados de precipitaciones que se están produciendo.

El conseller ha insistido en la importancia «de la autoprotección y de todas las medidas cautelares que tome la ciudadanía» y ha reiterado la petición de evitar desplazamientos, no cruzar barrancos, no aparcar en zonas cercanas a estos barrancos y que se mantengan informados.

Asimismo, ha detallado que desde el inicio del episodio meteorológico el 112 ha recibido 392 incidentes, de los que 222 corresponden a la provincia de Alicante; 10 a la de Castellón; y 160 a la provincia de Valencia.

«Caudal óptimo» de barrancos

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, ha subrayado tras la reunión que deben «extremar la vigilancia en aquellas zonas de los municipios dana», ya que hay problemas de alcantarillado y algunas infraestructuras.

Ha agregado que en los barrancos «en principio no hay incidencias, siguen con un caudal óptimo en el cual no hay que preocuparse». Sin embargo, el subdelegado ha avanzado que por parte de las fuerzas de seguridad «se va a extremar la vigilancia y colaboración de esos barrancos», así como en las carreteras que se están inundando y ha insistido en la importancia de «extremar las precauciones».