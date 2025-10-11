Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Nuevo aviso especial por la dana en Valencia este sábado: «Se pueden producir lluvias torrenciales»

Emergencias mantiene un dispositivo especial en la Vega Baja y en la zona cero de la dana y extrema la vigilancia en barrancos

La dana Alice provoca cortes de autopista y más de 60 personas evacuadas en Pilar de la Horadada

Una persona se protege de la intensa lluvia en Alicante
Una persona se protege de la intensa lluvia en Alicante EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo aviso especial por la dana Alice, episodio en el que «se pueden producir acumulados muy importantes, y situaciones locales de lluvias de intensidad torrencial, todo ello agravado por ... la continuidad y persistencia del episodio, lo que reduce la capacidad de evacuación de las aguas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app