Mazón exhibe datos del «liderazgo» económico valenciano: PIB, empleo y más pymes y autónomos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exhibido datos positivos indicadores del «liderazgo» económico de su Comunidad dentro de España, entre otros, el crecimiento del PIB, el empleo y la afiliación a la Seguridad Social, en especial, el aumento de autónomos y empresas.

Esa pujanza y auge del emprendimiento es «gracias al impulso promovido por el Consell del Cambio y la Recuperación que está generando oportunidades y confianza con medidas de simplificación administrativa, apoyo a la inversión y alivio fiscal, entre otras», según Mazón.

El primer semestre del año se ha cerrado con la Comunidad Valenciana como una las tres regiones con mayor crecimiento, un aumento del PIB por encima de la media y una evolución positiva del mercado laboral, el turismo o la actividad empresarial.

Las últimas previsiones de la AIReF, correspondientes al segundo trimestre del año, apuntan a que ha registrado un crecimiento interanual del PIB del 3,1%, lo que supera en tres décimas la media de España (2,8%) y se sitúa entre las tres autonomía con mayor avance.

Además, el informe de BBVA Research de la primera mitad de este año también reafirma esta tendencia al alza y prevé para el conjunto de 2025 un crecimiento del 3,2% en la Comunitat, frente al 2,8 % previsto para el conjunto del Estado.

Récord de afiliación

Las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado en julio un nuevo máximo histórico con 2.227.399 personas ocupadas, lo que supone un incremento del 3,11% en comparación con el mismo mes del año anterior, claramente por encima del incremento medio registrado en el conjunto de España (2,26%).

«Esta evolución confirma que el mercado laboral mantiene su dinamismo», ha subrayado el presidente, con más de 67.000 nuevas afiliaciones en la Comunitat Valenciana desde julio de 2024, lo que refuerza la tendencia positiva de creación de empleo en los últimos trimestres.

Mazón ha recordado que la cifra de paro registrado (293.968 personas) «es la más baja en un mes de julio desde 2008» tras haber descendido en 18.251 personas en un año, una bajada de 5,85%.

Igualmente, ha incidido en que en el último año, la Comunitat Valenciana «lidera el aumento anual de trabajadores autónomos en España con un total de 10.486, lo que supone una subida del 2,81%, casi el triple que la media española».

El ritmo de creación de empresas supera al nacional desde enero de 2023 y consolida una tendencia sostenida que -a su juicio- confirma el cambio de percepción sobre este territorio «como una región abierta a la inversión e idónea para el desarrollo de proyectos empresariales que generen empleo y prosperidad».

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social alcanzó las 155.937 en junio, lo que supone un aumento interanual del 0,3 %, en contraste con el descenso del -0,4 % registrado a nivel nacional.

«Impuestos más bajos, dar confianza y seguridad jurídica, y menos burocracia es lo que dinamiza la economía, generar más actividad, empleo y crecimiento», ha defendido el president, quien ha subrayado la apuesta del Consell por ser «aliados» de quienes impulsen iniciativas sostenibles y generadoras de empleo de calidad en la región porque son la antesala de mejores servicios sociales»

Como resultado, ha incidido Mazón «la Comunitat ha atraído en menos de dos años inversiones de gran calado cercanas a los 10.000 millones de euros, con una previsión de más de 40.000 empleos asociados» con proyectos como la gigafactoría de baterías de PowerCo, la planta de hidrógeno verde de BP en Castellón, la nueva sede de Edwards Lifesciences en Moncada, la fábrica de tranvías de Stadler en Albuixech o el Campus Digital Valley en Picassent, entre otras, «que posicionarán a nuestro territorio a la vanguardia de sectores estratégicos y posibilitarán acelerar el proceso de recuperación tras las riadas y el desarrollo económico y social».

Finalmente, Mazón también ha hecho referencia a la llegada de turistas internacionales, «que continua en máximos históricos». En mayo de 2025 se registró un incremento del 4,1% en la Comunitat, frente al 1,5 % de aumento nacional. También se alcanzaron cifras récord en pernoctaciones hoteleras en junio, con 3,2 millones y un crecimiento interanual del 2,9 %, superior al conjunto del Estado.