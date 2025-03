La madre de Marta Calvo, tras el veredicto contra su asesino: «Mi hija va a aparecer, seguro»

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, ha reaccionado con satisfacción tras el veredicto del tribunal popular que considera culpable a Jorge Ignacio Palma de su muerte. Entre lágrimas y llena de emoción, ha expresado su esperanza de encontrarla: «Marta va a aparecer, seguro que sí«. Su ejecutor confesó haberla descuartizado, pero no se ha encontrado el cadáver.

Una vez que se ha confirmado el futuro del triple homicida, la progenitora de su víctima más conocida, entre las tres mujeres a las que quitó la vida y las otras seis que sufrieron sus abusos sexuales, ha mostrado su alivio por el desenlace judicial. «Gracias a mi hija, porque gracias a ella este tío no va a salir de la cárcel. Estoy muy contenta de la hija que tengo, porque la sigo teniendo».

Así lo ha manifestado Burón después de conocer que se considera al acusado el responsable de las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.

Burón ha abandonado este viernes las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Valencia acompañada de su abogada, Pilar Jové, arropada por miembros de su familia y allegados y entre aplausos y gritos de 'Justicia'.

«Estoy muy contenta. Yo sabía que iba a salir culpable, no podía ser menos que eso y le doy las gracias a mi hija por esa bendita ubicación», ha dicho en referencia al último mensaje que le envió Marta.

Por su parte, la letrada ha hecho notar que en todos los hechos justiciables en el caso de Marta ha habido unanimidad por parte del jurado y lo ha atribuido a que «las pruebas han sido contundentes».

«Lo he repetido en muchas ocasiones, no había pruebas de descargo, no había un informe pericial contradictorio, no había alegaciones más allá de negar los hechos ni se daba una versión alternativa, por lo tanto entendemos que hemos conseguido trasladarle al jurado nuestra versión de los hechos, que era coincidente con los investigadores», ha agregado.

«Estamos muy satisfechos, confiábamos en la justicia y en el jurado y ahora a esperar la sentencia», ha aseverado Jové, que ha agradecido su interés a los medios de comunicación y su «trabajo y profesionalidad» a la Guardia Civil. «Sin ellos no habría sido posible este veredicto», ha concluido.

«Por Marta y por todas»

«Por Marta y por todas». Este es uno de los gritos que se ha escuchado a la salida de los juzgados de Valencia tras conocerse el veredicto de culpabilidad. Después de un duro juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado popular ha alcanzado una decisión que ha sido recibida con satisfacción por familiares y allegados de las víctimas.

La causa tiene su origen en la desaparición de Marta Calvo hace más de dos años en la localidad valenciana de Manuel tras mantener relaciones sexuales con Jorge Ignacio.

La investigación sobre el paradero de la joven fue añadiendo indicios y se convirtió en un caso más amplio por el que Jorge Ignacio acabó sentándose en el banquillo por la muerte, no solo de Marta Calvo -a quien reconoció haber descuartizado tras una muerte fortuita, según alegó-, sino de otras dos mujeres, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.

También por intentarlo con varias más -todas ellas prostituidas- en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció la última de las víctimas y cuyo cadáver, el de Marta, no ha sido aún localizado. El 'modus operandi' era introducir a sus víctimas cocaína de alta pureza vía genital.

En todo este proceso, ha destacado la lucha de Marisol Burón, la madre de marta Calvo, una «madre coraje», apelativo que se le ha dedicado en múltiples ocasiones. Este viernes ha escuchado el veredicto de culpabilidad si parar de llorar.

A la salida, y envuelta por aplausos, ha manifestado a los medios su satisfacción. Marisol ha pedido en el Congreso de los Diputados que aumenten las penas a los criminales que no revelen dónde están los restos de sus víctimas mediante una iniciativa legislativa por la que se insta a tipificar como delito la ocultación intencionada del cuerpo tras un crimen.

Familiares y amigos expresaban igualmente su alivio por el veredicto del jurado. «Se ha hecho justicia«, »A cuántas ha salvado Marta« y »Ya no habrá más muertes« han sido algunas de las proclamas y reflexiones.

«Frío y calculador»

Por su parte, Jorge Palma, quien ha mantenido su inocencia durante todo el juicio, ha escuchado la lectura del veredicto inexpresivo. «Frío y calculador», según ha considerado un abogado de siete de las víctimas.

Jorge Palma, durante la lectura del veredicto del tribunal popular que lo ha juzgado EFE

El acusado no ha cambiado el gesto durante el largo veredicto -fruto del cuestionario de 700 preguntas que han tenido que responder los integrantes del jurado- y tan solo se ha puesto y quitado una mascarilla en algún momento de la vista.

Tras darse a conocer el veredicto, Fiscalía ha mantenido su petición para Jorge Ignacio de 120 años de prisión -10 años menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio-, mientras que acusaciones particulares piden la prisión permanente revisable por tres delitos de asesinato. La defensa solicita que se le aplique la pena en su grado mínimo.

Ahora el tribunal, que ha agradecido al jurado su difícil trabajo, será el que determine la pena que se le debe imponer.