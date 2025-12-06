Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo propone crear una asignatura para proteger la Constitución: «Defenderla es también conocerla»

José Cardo, podólogo: «No hay que estrenar zapatillas o calcetines diez días antes de una carrera»

El responsable del área de Podología del Maratón de Valencia señala que las lesiones más comunes tras pruebas largas son inflamación musculo-esqueléticas, hematomas y ampollas

Marianela Fernández, nutricionista deportiva: «Antes de un maratón se deben limitar los azúcares como la fructosa o lactosa»

Imagen de unos pies sobre una plataforma de revisión de podología
Imagen de unos pies sobre una plataforma de revisión de podología ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este domingo 7 de diciembre se celebra el Maratón de Valencia, y desde el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) se ha resaltado que, más allá de ser un espectáculo deportivo, es también un reto logístico y sanitario para ... atender a todos los participantes, alertando de cómo evitar o bien sanar posibles lesiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app