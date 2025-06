Su jefe le echa la bronca por enchufar el aire acondicionado con 32 grados: «Según la ley...»

El verano está a la vuelta de la esquina y con él, llega el calor. De hecho, a comienzos de junio ya estamos experimentando temperaturas en España propias del mes de agosto, por lo que en muchos negocios, como son el caso de los bares y restaurantes, ya han echado mano de los aires acondicionados para asegurar el bienestar de sus clientes y también de sus empleados.

No es el caso del hostelero protagonista de la última publicación del influencer valenciano Jesús Soriano, más conocido como 'Soy Camarero', popular en redes sociales por denunciar situaciones laborales injustas y desproporcionadas detrás de la barra.

Según relata el creador de contenido tras compartir la conversación entre un camarero y su jefe, el aire acondicionado se convirtió en objeto de disputa entre ambos. El propietario del local le pregunta si lo tiene enchufado, a lo que el empleado le contesta que sí porque varios clientes estaban jugando a las cartas y se estaban mareando del calor porque hacía 32 grados en la calle y daba el sol de lleno.

Lejos de mostrarse comprensivo, el hostelero le retó con un «ya hablaremos» y le señaló que «las cosas no son así, sin consultar» y que «a saber qué temperatura hacia». Incluso, le pidió que usara «pantalón corto» como medida contra el calor en vez de encender el sistema de climatización del local.

«Si hay 32 grados fuera, aquí dentro con las cámaras ya te podrás imaginar. Por la mañana muy bien porque hasta las 3 o 4 no hace tanto calor, pero luego... Y en pantalón corto por lo mismo, se encierra el calor y no paro de sudar, además es ropa mía porque en tres años me has dado solo una camiseta», le achaca el camarero.

No obstante, le indica que ha quitado el aire hace rato, cuando la temperatura ha comenzado a bajar, al tiempo que le envía una captura con las directrices que marca el Real Decreto 486/1997 que establece que la temperatura en los locales donde se realicen trabajos sedentarios de oficia o similares debe estar entre 17 y 27 grados.

En otros casos directamente nos dice el “jefe” que si no hay clientes apagamos los aires, como si el personal no fuera humano. pic.twitter.com/7igD6PLqLG — Soy Camarero (@soycamarero) June 5, 2025

Asimismo, para locales donde se lleven a cabo trabajos ligeros debe estar comprendida entre 14 y 25 grados, por lo que según la ley no estaría permitido. «En otros casos directamente nos dice el jefe que si no hay clientes apagamos los aires, como si el personal no fuera humano», critica Jesús Soriano sobre la publicación.

Sus seguidores no tardaron en saltar a protestar y exponer casos similares que han vivido en primera persona. «Pues imagínate trabajar el 15 de agosto con 42°C en la calle y dentro a más temperatura en una panadería. Mis jefes no hicieron nada. Ni llamaron para preguntar cómo estábamos», comenta uno de ellos.