Hallan muerto con signos de violencia a un subinspector retirado de la Policía Nacional en Valencia

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la muerte de un subinspector de Policía Nacional, ya retirado, cuyo cuerpo sin vida fue hallado con signos de violencia en su vivienda ubicada en la localidad valenciana de Ribarroja.

Según ha avanzado el diario Levante-EMV y han confirmado fuentes del instituto armado, el cadáver fue hallado este pasado lunes sobre las seis de la tarde en su domicilio. Hasta allí se trasladaron agentes del Grupo de Homicidios de la Benemérita, que han asumido la tutela de las investigaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo de Adelino L., la víctima, de 60 años y subinspector de la Policía Nacional retirado, presenta signos de violencia y se especula que podría haber muerto como consecuencia de golpes recibidos. Además, los indicativos observaron que la casa estaba revuelta, entre otros efectos, diferentes documentos.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este martes se le practicara la pertinente autopsia cuyo resultado confirmara si su muerte está relacionada directamente con las graves lesiones sufridas en una paliza.