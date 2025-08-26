Suscribete a
ABC Premium
Abierto de EE.UU.
El 'recluta' Alcaraz pasa a segunda ronda sin despeinarse

Hallan muerto con signos de violencia a un subinspector retirado de la Policía Nacional en Valencia

El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación tras localizar el cuerpo en la localidad de Ribarroja

La lucha del 'paciente imposible' en la UCI: «No está muerto, pero cerca»

Mercadona aclara si se puede pagar con billetes rotos o manchados y si acepta los de 500 euros

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la muerte de un subinspector de Policía Nacional, ya retirado, cuyo cuerpo sin vida fue hallado con signos de violencia en su vivienda ubicada en la localidad valenciana de Ribarroja.

Según ha avanzado el diario Levante-EMV y han confirmado fuentes del instituto armado, el cadáver fue hallado este pasado lunes sobre las seis de la tarde en su domicilio. Hasta allí se trasladaron agentes del Grupo de Homicidios de la Benemérita, que han asumido la tutela de las investigaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo de Adelino L., la víctima, de 60 años y subinspector de la Policía Nacional retirado, presenta signos de violencia y se especula que podría haber muerto como consecuencia de golpes recibidos. Además, los indicativos observaron que la casa estaba revuelta, entre otros efectos, diferentes documentos.

MÁS INFORMACIÓN

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este martes se le practicara la pertinente autopsia cuyo resultado confirmara si su muerte está relacionada directamente con las graves lesiones sufridas en una paliza.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app