Suscribete a
ABC Premium
Directo
Segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado

Un estudio revela que quienes pasan mucho tiempo en el bus escolar se implican menos en clase

La Universitat Jaume I de Castellón ha evaluado a 470 alumnos de ESO y Bachillerato y concluye que cae la motivación para adquirir habilidades cognitivas

Víctimas y familias relatan en el juicio los abusos sexuales del líder de la secta de Vistabella

Un joven sube a un autobús
Un joven sube a un autobús RAFAEL CARMONA
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un estudio de la Universitat Jaume I de Castellón realizado entre 470 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato revela que pasar mucho tiempo en el transporte escolar afecta a la implicación -denominado «compromiso académico»- en clase, con ... menos motivación para la adquisición de «habilidades cognitivas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app