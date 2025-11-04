Un estudio revela que quienes pasan mucho tiempo en el bus escolar se implican menos en clase

Un estudio de la Universitat Jaume I de Castellón realizado entre 470 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato revela que pasar mucho tiempo en el transporte escolar afecta a la implicación -denominado «compromiso académico»- en clase, con ... menos motivación para la adquisición de «habilidades cognitivas».

Sin llegar a afirmar categóricamente si incide a posteriori en el rendimiento, en las notas, los autores de este trabajo de campo sí dan a entender que los trayectos demasiado largos repercuten negativamente y no sólo en las aulas, también tienen un impacto «emocional» para los adolescentes a estas edades.

En un comunicado, esta Universidad sitúa en contexto esta problemática, al recordar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se realizan en España 24 millones de desplazamientos escolares.

Los datos recabados por este equipo de profesores revelaron que quienes tardan más en llegar están menos comprometidos que los que llegan antes. Ese compromiso se interpreta como la implicación o dedicación del estudiante para alcanzar los objetivos académicos y consta de tres dimensiones diferentes pero interrelacionadas: afectivo-emocional, cognitiva y conductual.

En el caso de los estudiantes de ESO y bachillerato, «hay que tener en cuenta que se enfrentan a numerosos retos y, por ello, es necesario desarrollar habilidades y competencias que mejoren su aprendizaje, un aspecto que está estrechamente relacionado con el compromiso académico», han advertido.

Los tres profesores autores del estudio de la Universitat Jaume I de Castellón ABC

«Pensamos que experimentan una relación más negativa hacia su lugar de estudio y esto puede influir en sus relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores (compromiso afectivo-emocional)«, detallan los autores del estudio.

Igualmente, tiene influencia «en su implicación psicológica hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, como la motivación para aprender, las expectativas o el esfuerzo por comprender ideas y habilidades complejas (compromiso cognitivo) y en su implicación y esfuerzo (compromiso conductual)», explican los investigadores.

El equipo de trabajo que ha realizado la investigación ha estado integrado por Laura Abellán Roselló, del grupo Dificultades del Aprendizaje, y Pablo Marco Dols y Javier Soriano Martí, del Instituto Interuniversitario de Geografía, que han publicado recientemente el artículo científico «Afectación de la duración de la ruta de transporte escolar en el compromiso académico (engagement) de estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato» en el número 410 de la Revista de Educación.

La muestra ha estado compuesta por 470 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de los IES La Vall d'Alba y Serra d'Espadà de Onda, localidades ambas de la provincia de Castellón. De ellos, 232 eran chicos (49,4 %) y 238 chicas (50,6 %), y sus edades oscilaban entre los 13 y los 21 años. El centro de la Vall d'Alba disponía de nueve rutas escolares, siendo la de mayor dimensión de 55,16 kilómetros por sentido, y Onda disponía de cuatro rutas, siendo la de mayor longitud de 52,9 km.

En cuanto al tiempo, el 33,8% del alumnado tardaba menos de 15 minutos en llegar, el 28,9% tardaba entre 16 y 30 minutos, el 22,2% tardaba entre 31 y 60 minutos y el 15,1% tardaba más de 61 minutos.

En opinión del equipo investigador, «el estudio puede servir de base para ayudar al personal docente a la hora de desarrollar y fomentar medidas para evitar la falta de compromiso académico derivada del tiempo que pierden los alumnos en llegar al centro escolar».

Además, «puede proporcionar información para diseñar proyectos docentes eficaces en la enseñanza de centros educativos rurales, mejorando los resultados de satisfacción y rendimiento académico», que deben ir acompañados de «oportunidades de desarrollo profesional para el profesorado, como talleres sobre actitudes positivas y autoconfianza, ya que esta formación tiene un efecto positivo en los docentes y en sus buenas prácticas».