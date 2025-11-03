Suscribete a
Manifestación de taxis en Valencia el martes 4 de noviembre: afecta a todo el tráfico de la ciudad

Asociaciones del sector han convocado un paro general del servicio desde las 08.30 hasta las 12.30 horas

Recorrido de la manifestación de taxistas en Valencia el martes 4 de noviembre
Valencia

Asociaciones del sector del taxi han convocado un paro general del servicio en Valencia desde las 08.30 horas hasta las 12.30 horas de este martes 4 de noviembre para protestar contra la «dejación de funciones de la Conselleria y por las ... deficiencias de los medios de inspección (incluida la Policía Local) con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años».

