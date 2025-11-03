Manifestación de taxis en Valencia el martes 4 de noviembre: afecta a todo el tráfico de la ciudad

Asociaciones del sector del taxi han convocado un paro general del servicio en Valencia desde las 08.30 horas hasta las 12.30 horas de este martes 4 de noviembre para protestar contra la «dejación de funciones de la Conselleria y por las ... deficiencias de los medios de inspección (incluida la Policía Local) con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años».

Además, a las 8.00 horas empezará una manifestación que saldrá por la avenida Naranjos y avenida Cataluña (licencias pares) y por las avenidas Camp de Turia y Cortes Valencianas (licencias impares).

Las marchas de taxis se encontrarán en la Gran Vía y Plaza de España y recorrerán la c/San Vicente, c/ Periodista Azzati, Ayuntamiento, c/ Marques de Sotelo, c/ Xativa, Tunel, c/ Angel Guimerá y la avenida del Cid. Habrá piquetes informativos en el Aeropuerto, la estación Joaquín Sorolla, València Nord y la estación de autobuses.

Además, se hará una parada en el Ayuntamiento para presentar un escrito dirigido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. También se realizará una concentración de protesta en la Conselleria de Transportes (avda 9 de Octubre), donde se presentará un escrito dirigido al conseller de Infraestructuras, que finalizará alrededor de las 12.30 horas.

Afectará al tráfico de Valencia

La Policía Local de Valencia ha advertido en un comunicado que la movilización «va a afectar de manera grave la circulación de la ciudad y de diversas vías de entrada como la CV-35 y la V-21». Ante ello, se ha diseñado un operativo especial para regular el tráfico.

La Policía Local recomienda a la ciudadanía «limitar, en la medida de lo posible, la utilización del vehículo particular, y hacer uso del transporte público para acceder a la ciudad y desplazarse por ella durante toda la mañana». Así, calcula que la manifestación se prolongará hasta las 14:00 horas.