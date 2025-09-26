Eladio Carrión se subirá al escenario del Roig Arena el 16 de enero

La música de Eladio Carrión sonará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el 16 de enero en el marco del DON KBRN Tour 2026.

El rapero, cantante y compositor nacido en Kansas City y criado en Puerto Rico comenzó su carrera como influencer en redes sociales, pero rápidamente se enfocó en la música. Destaca por su destreza en el freestyle y el trap latino.

Su estilo mezcla rap, trap y reggaetón con letras que abordan vivencias. Sus discos como «Sauce Boyz», «Monarca» y «3MEN2 KBRN» lo han posicionado como uno de los referentes del trap en español, colaborando con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Future y Lil Wayne.

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes de la escena urbana actual, interpretará sus temas más destacados el 16 de enero en Roig Arena. Las entradas para el concierto salen a la venta el 1 de octubre a las 19h en la web www.roigarena.com

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.