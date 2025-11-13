Dos españoles zarpan desde Castellón para completar la primera Vuelta al Mundo Vertical a vela

El puerto de Castellón se prepara para vivir este sábado un acontecimiento histórico: la salida de la primera Vuelta al Mundo en vertical a vela. Los navegantes Paula Gonzalvo, natural de Castellón, y Pedro Jiménez emprenderán la travesía a bordo del velero 'Alegría ... Marineros', con el objetivo de completar un recorrido de 35.000 millas que los llevará a cruzar ambos círculos polares y a surcar los cinco océanos del planeta.

La expedición, que dará comienzo a las 13:00 horas desde PortCastelló, marcará un hito al convertirse en la primera circunnavegación siguiendo el meridiano 0 hasta el 180, con el Meridiano de Greenwich, que atraviesa la ciudad de Castellón, como referencia simbólica de la ruta.

Paula y Pedro realizarán esta travesía de doce meses en una embarcación de aluminio de 21 metros de eslora, que ha sido especialmente reforzada para poder navegar entre el hielo de los círculos polares. Se trata de una embarcación diseñada específicamente para soportar las condiciones más extremas del planeta.

Asimismo, una de las peculiaridades que convierte a esta expedición en pionera es que los dos capitanes tendrán que dedicarse a largas guardias de seis horas al timón, donde enfrentarán olas que podrán superar los diez metros de altura, peligrosos icebergs o vientos huracanados.

En paralelo, la travesía combina la aventura con la ciencia, puesto que servirá también para recoger muestras de la biodiversidad marina, analizar la presencia de microplásticos en aguas polares o registrar diversos parámetros de los cinco océanos del planeta.

Por este motivo, Vuelta Vertical ha conseguido el respaldo de instituciones académicas como la Universidad de Alicante, el Instituto Multidisciplinar Ramón Margalef, UCN, Década de los Océanos de la ONU o True World.

Otra de las peculiaridades de esta travesía, es que el público podrá vivir la experiencia de las guardias en solitario de seis horas, y las maniobras ante las tormentas y los icebergs junto a ellos, ya que la navegación será retransmitida 24 horas al día, y siete días a la semana, en directo a través de Internet.

Esta expedición no solo es única por su ruta, sino también por sus características, ya que combina exploración extrema, investigación científica de vanguardia, compromiso con la sostenibilidad y promoción de la igualdad de género en el deporte náutico, según ha indicado PortCastelló en un comunicado.

Más sobre los capitanes de la expedición

Paula Gonzalvo, conocida por su iniciativa Allende los Mares, es una capitana con más de 65.000 millas navegadas, que ha dedicado también parte de sus esfuerzos a la comunicación y la navegación. Pedro Jiménez, por su parte, es el impulsor de la asociación deportiva Alegría Marineros, y cuenta con una experiencia superior a las 200.000 millas navegadas que incluyen travesías polares. Ambos serán los encargados de llevar a buen puerto al Alegría Marineros.

Los protagonistas de la aventura solo tendrán cinco escalas técnicas en su navegación a lo largo de doce meses, día y noche, con largas guardias en solitario en cubierta. Una aventura por sí misma, que tiene además un trasfondo científico y de divulgación en favor de la conservación del planeta.