El PP da por perdida la Zona de Bajas Emisiones en Valencia por el bloqueo de Vox

El equipo de gobierno vota en contra de la moción de PSOE y Compromís para endurecer la ordenanza, mientras no le da los tiempos para pactar una normativa sin sanciones como en Castellón

Imagen del pleno extraordinario de este lunes en el Ayuntamiento de Valencia
Imagen del pleno extraordinario de este lunes en el Ayuntamiento de Valencia
Valencia

Valencia seguirá sin ordenanza para regular las Zonas de Bajas Emisiones hasta el año que viene. La aprobación de la normativa de restricciones al tráfico en Castellón llevó a PP y Vox a volver a sentarse a negociar, pero los tiempos que conlleva ... una modificación del borrador son superiores al que resta para finalizar el año, por lo que el Gobierno municipal se arriesga a perder cerca de 150 millones de euros de fondos europeos.

