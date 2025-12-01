El PP da por perdida la Zona de Bajas Emisiones en Valencia por el bloqueo de Vox

Valencia seguirá sin ordenanza para regular las Zonas de Bajas Emisiones hasta el año que viene. La aprobación de la normativa de restricciones al tráfico en Castellón llevó a PP y Vox a volver a sentarse a negociar, pero los tiempos que conlleva ... una modificación del borrador son superiores al que resta para finalizar el año, por lo que el Gobierno municipal se arriesga a perder cerca de 150 millones de euros de fondos europeos.

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell (PP), ha dado por perdida la posibilidad de aprobar las ZBE antes de que finalice 2025 tras la celebración del pleno extraordinario convocado este lunes por la oposición para debatir una propuesta conjunta de PSPV-PSOE y Compromís. El edil ha señalado antes de la sesión que trató de cerrar un último acuerdo con Vox, pero la formación de Santiago Abascal se ha mantenido enrocada en no aprobar ninguna ordenanza que contemple sanciones para los conductores.

Hasta en cinco ocasiones habían votado de manera favorable al mismo plan de ZBE para Valencia, hasta que las directrices de Bambú llevaron a cambiar de parecer a los voxistas en el pleno de octubre, posición que se ha mantenido tanto en el de noviembre como en este extraordinario de diciembre. Sin el consenso necesario, este lunes se trataba una alternativa de la oposición que no ha salido finalmente adelante, como era de esperar.

PSOE y Compromís instaban a los populares, con los que había entrado en negociaciones tras los plenos de octubre y noviembre para buscar un acuerdo, a «superar la situación de inmovilismo actual, aprobar una ZBE completa y rigurosa» e «impedir que Valencia pierda los recursos necesarios para continuar hacia un modelo de ciudad próspero, sostenible y europeo».

La edil del PSPV María Pérez ha pedido a hacer realidad «una ZBE eficaz contra la contaminación, con ayudas a las familias vulnerables, con exenciones para las personas con movilidad reducida, con un régimen transitorio para las actividades económicas y con un calendario progresivo de implantación». Pérez ha señalado que el PP «ha rehuido de cualquier negociación» y ha censurado que «han preferido negar desde el principio la evidencia» del «problema de la calidad del aire», además de apuntar que la ciudad perderá «150 millones de euros» y resaltar que se perderán las ayudas al transporte público y que el bono de la EMT subirá.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha lamentado que esa cantidad se vaya a perder «de un plumazo» y que no se mire «por la salud de toda la gente que vive en Valencia», al tiempo que ha criticado que el PP opte por «ponerse de perfil» cuando «no es la solución». Robles ha subrayado la «responsabilidad» de la oposición planteando un pleno extraordinario y una moción para consensuar una ZBE y «bajar la contaminación», mientras ha reprochado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), que busque «responsabilizar a todo el mundo de no aprobar una ZBE menos a ella misma» y que se pliegue «al negacionismo de Vox».

El edil de Movilidad, Jesús Carbonell, ha reiterado que la oposición mezcla con la ZBE «cosas que nada tienen que ver» con ella y ha asegurado que Compromís y PSPV «no tenían ninguna intención de negociar». Ha considerado «un brindis al sol» la moción de la oposición y ha remarcado que «no es una ordenanza».

«Restricciones ideológicas»

El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, José Gosálbez, ha reiterado el rechazo de Vox a la ZBE: «No vamos a ser cómplices del expolio a los ciudadanos. No vamos a ser quienes multen a los valencianos por trabajar, por vivir, por moverse. Tampoco a los que nos visitan», ha dicho. Asimismo, ha señalado que las ZBE «no son una obligación europea» porque «Bruselas pide calidad del aire, no restricciones ideológicas, sino »una imposición« con »nombre y apellidos: Pedro Sánchez y sus socios«.

«Esto no va de ecología, va de control y nosotros no nos rendimos frente a ese control», ha aseverado. Gosálbez se ha mostrado a favor de «cuidar el medio ambiente», pero «no sacrificando la libertad, el empleo y la dignidad de quienes hacen ya bastante por llegar a fin de mes» y no pueden cambiar de coche para circular por la ZBE. «Esto no es ecologismo, es elitismo disfrazado», ha añadido.

Antes del debate político ha intervenido la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Valencia, María José Broseta, que ha emplazado, «al margen de las disputas entre partidos políticos», a alcanzar un acuerdo sobre la ZBE «por el bien común» de la ciudadanía». Broseta ha instado a contar con el movimiento vecinal en este proceso por estar ante »cuestiones que afectan cada vez más a la vida y salud de los valencianos«.