Valencia activa las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones sin multar con su futuro en el aire

Este lunes 1 de diciembre será un día trascendental para la ordenación del tráfico de la ciudad de Valencia. Mientras entrarán en funcionamiento las cámaras y el sistema logístico para monitorizar el tránsito rodado, la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones ... (ZBE) vivirá un nuevo capítulo de disputa política, tal vez el definitivo para su luz verde, con la celebración de un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento que tratará de desbloquear las diferencias de PP, Vox, PSOE y Compromís.

Lo que está en juego es más importante si cabe de lo que parece. Valencia se juega con las ZBE una cantidad cercana a los 150 millones de euros, lo que supone un 10% del presupuesto municipal, que tendría que devolver a los fondos Next Generation de la Unión Europea, concedidos para proyectos vinculados a la movilidad sostenible y la renovación del transporte público.

De no ponerla en marcha en lo que resta de año, además, Europa impondría sanciones económicas y la capital del Turia no podría acceder a nuevas subvenciones, lo que, por ejemplo, podría suponer que el precio del bonobús subiera ya mismo el 1 de enero hasta los 8 euros. Nadie quiere que ocurra, pero el bloqueo político ya roza el abismo temporal marcado por Bruselas.

Este lunes se celebrará un nuevo pleno extraordinario a petición de Compromís y PSPV-PSOE para debatir nuevas propuestas, mientras PP y Vox siguen sin lograr un acuerdo que puede tener su hoja de ruta en lo acontecido en el Ayuntamiento de Castellón, donde ambas formaciones sí han sido capaces de pactar una ZBE que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

En paralelo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó este viernes poner el marcha el equipamiento y la logística de la Zona de Bajas Emisiones, aunque no esté aprobada la ordenanza y no pueda entrar todavía en vigor, amparado en la necesidad de monitorizar los pasos de los vehículos que circulan por cada punto de control, identificar las etiquetas y la tipología de los mismos y tener constancia de su lugar de registro o procedencia. No obstante, no podrán acarrear multas a ningún conductor.

El 1 de diciembre era la fecha en la que el equipo de gobierno de PP y Vox tenía prevista la entrada en vigor de la ZBE. Sin embargo, la falta de acuerdo entre estas dos formaciones -plasmada en el pleno de octubre en el que Vox se desmarcó de esta normativa y dejó solo al PP en su defensa- y posteriormente entre los 'populares' y los dos grupos de la oposición -Compromís y PSPV-PSOE, que no aceptan la iniciativa planteada por la Concejalía de Movilidad, dirigida por el PP- para alcanzar un consenso al respecto ha dejado en el aire la ordenanza y la puesta en marcha de las limitaciones previstas al tráfico.

«Nosotros seguimos trabajando y en la hoja de ruta que había. Lo que hacemos es poner en marcha lo que estaba previsto: más de 400 cámaras en toda la ciudad», señaló la concejal de Turismo, Paula Llobet. «Es nuestra obligación poner en marcha un contrato que lleva tramitándose desde hace tiempo», dijo, además de reiterar que la información que se extraiga de ellas «va a venir muy bien para poder tener más datos sobre el parque móvil y las decisiones que se van a seguir impulsando en el ámbito de la movilidad sostenible y el fomento del transporte público».

La propuesta de PSOE y Compromís

Por su parte, PSOE y Compromís lanzaron esta semana una propuesta de ZBE que incluya a toda la ciudad para reducir la contaminación e incorpore ayudas para cambiar los vehículos a aquéllas personas que lo necesiten. Además incorpora un calendario de implantación progresivo para los vehículos más contaminantes, empezando por los de fuera de la provincia y terminando por los residentes.

El texto prevé la implantación en 2027 de un modelo de zonas de estacionamiento para residentes en todos los barrios, reservando al menos el 55% de las plazas para vecinos y vecinas y eliminando el pago para hogares con menos recursos. Respecto a las etiquetas, proponen que el día 1 de enero de 2026 la etiqueta A deje de poder entrar para vehículos de fuera de Valencia; que el 1 de julio afecte a los vehículos de fuera de la ciudad; y, a vehículos de la ciudad, a partir del 1 de julio de 2027.

Sobre los vehículos de etiqueta B, ha indicado que, según la propuesta, les afectaría a partir del 1 de enero de 2027, en concreto, a vehículos de fuera de la provincia; y, a partir del 1 de enero de 2028, a vehículos de fuera de la ciudad. Por el momento quedaría fuera el vehículo de ciudad pero con el compromiso de que el 1 de enero de 2027 el 55% de las plazas de aparcamiento de los barrios de la ciudad sean para residentes.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se mostró abierta a estudiar tal propuesta, no obstante, descartó perjudicar «de forma inmediata a muchísimos valencianos», en alusión a los plazos que plantean para la puesta en marcha de estas limitaciones al tránsito de coches.

La primera edil subrayó que «todas las ordenanzas de Zona de Bajas Emisiones, la de Barcelona, la de Madrid, la de cualquier gran ciudad, tiene un periodo» de aplicación «para que la gente tenga el tiempo suficiente como para adquirir un vehículo de estas características para poder circular por su ciudad». «Tenemos que dar un tiempo para que las familias tengan capacidad de adquirir un vehículo de estas características para desplazarse por la ciudad. Barcelona ha tenido desde el año 2020 para -proceder- a la adaptación de su población a la ZBE y dar ese tiempo para adquirir esos vehículos. Y Madrid, desde 2022», detalló.