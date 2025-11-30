Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cantabria

Valencia activa las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones sin multar con su futuro en el aire

El bloqueo de la ordenanza pone en peligro el 10% del presupuesto municipal y arriesga a la corporación a ser vetada de futuras subvenciones de la UE

Catalá culpa a la oposición de no llegar a un acuerdo para aprobar la ZBE: «Intentan incorporar proyectos que nada tienen que ver»

Imagen de uno de los accesos de Valencia que cuentan con cámaras de ZBE
Imagen de uno de los accesos de Valencia que cuentan con cámaras de ZBE ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este lunes 1 de diciembre será un día trascendental para la ordenación del tráfico de la ciudad de Valencia. Mientras entrarán en funcionamiento las cámaras y el sistema logístico para monitorizar el tránsito rodado, la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones ... (ZBE) vivirá un nuevo capítulo de disputa política, tal vez el definitivo para su luz verde, con la celebración de un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento que tratará de desbloquear las diferencias de PP, Vox, PSOE y Compromís.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app