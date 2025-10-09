Suscribete a
El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra

Albert Ramos pone el punto y final a su carrera en la Copa Faulcombridge 2025

El español cede en cuartos de final ante Jan Choinski y se despide del tenis profesional después de 18 temporadas en la élite

Sus compañeros del Club de Tenis Valencia le despidieron con un emocionante pasillo y la correspondiente ovación del público

ABC

Valencia

El Club de Tenis de Valencia registró una nueva fecha memorable en su álbum de fotos, la del último partido profesional de Albert Ramos. A sus 37 años y después de elegir la Copa Faulcombridge como su última parada, el tenista de ... Mataró gozó de buenas oportunidades para forzar un tercer set ante Jan Choinski, pero el destino quiso que el británico se quedara con esta batalla (6-4, 7-5). Un desenlace que representa a la perfección la imagen de un deportista que siempre nos regaló su lucha dentro de la cancha, hasta la última bola. El mejor homenaje posible, en el día de la Comunidad Valenciana, se lo llevó él ante una grada entregada.

