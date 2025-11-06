Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Globalia cierra con Turkish Airlines la venta del 26% de Air Europa por 300 millones
Boletín del día
Escucha las noticias de este jueves 6 de noviembre

Agricultores españoles arrancan en Bruselas la primera promesa de 'cláusulas espejo' a las importaciones de fuera

La asociación valenciana AVA-Asaja logra que un comisario europeo anuncie inspecciones en origen para prohibir los mismos plaguicidas que a los productores comunitarios

Escola Valenciana pide a la Generalitat sustituir el castellano en la concertada y corregir así lo que votaron las familias

Representantes de AVA-Asaja y dirigentes comunitarios, en Bruselas
Representantes de AVA-Asaja y dirigentes comunitarios, en Bruselas ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha arrancado en Bruselas una primera promesa de aplicar las tan reclamadas 'cláusulas espejo' y que se apliquen las mismas prohibiciones y restricciones a las importaciones sin control de terceros países, una competencia desleal con ... los productores comunitarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app