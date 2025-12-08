Suscribete a
La privilegiada vida de Ximo Puig como embajador en París

El expresidente valenciano disfruta de un sueldo que ronda los 150.000 euros, un piso pagado de 15.000 al mes y chófer como representante ante la OCDE

Ximo Puig
Ximo Puig EFE
Toni Jiménez

Valencia

A 1.300 kilómetros de distancia del Palau de la Generalitat y de la sede del PSOE valenciano hay un espectador de excepción de todo lo que acontece en las últimas semanas en la política española. Como Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ... ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Ximo Puig vive un cómodo 'retiro' en la capital francesa, pero sigue de cerca el debate sobre la gestión de la catastrófica dana que ha provocado la caída de Carlos Mazón y las presuntas corruptelas que han desembocado en la entrada en prisión de quien fue su rival político durante décadas en el socialismo valenciano, José Luis Ábalos.

