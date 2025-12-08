Qué está abierto hoy 8 de diciembre en Valencia: horario de los centros comerciales y supermercados

Grandes almacenes, centros comerciales y comercios de la ciudad de Valencia abren sus puertas este lunes 8 de diciembre, festivo por el día de la Inmaculada Concepción y en pleno puente, para facilitar las compras. Es, de hecho, uno de los festivos de ... apertura autorizada en toda la Comunidad Valenciana por la campaña de Navidad.

El Corte Inglés abre sus centros de Pintor Sorolla, Colón, Nuevo Centro, Avenida de Francia y Ademuz-Hipercor de 10 a 22 horas. También están abiertas en ese mismo horario las tiendas de moda de los centros comerciales de la ciudad: El Saler, Aqua, Arena y Nuevo Centro. Igualmente, abren sus zonas de ocio y restauración.

No ocurre lo mismo con los del área metropolitana -Gran Turia o Bonaire, por ejemplo- que sólo tienen permitido abrir los restaurantes o los cines.

Por su parte, la mayoría de firmas de moda -como Zara, Primark o Lefties-, librerías o tiendas de electrónica del centro de Valencia también abren sus puertas, al igual que los cines y teatros de la capital del Turia, que ofrecen una variada cartelera.

Como es habitual en festivo, los supermercados de Mercadona y Consum no suben la persiana, pero algunos hipermercados Carrefour -Campanar y El Saler (10 a 22h)-, Carrefour Express, Aldi, Charter o Dia sí abren este domingo. Conviene consultar los horarios especiales en sus respectivas páginas web. Los mercados municipales permanecen cerrados. En paralelo, muchas administraciones de lotería aprovechan para vender décimos de cara al sorteo del 22 de diciembre.