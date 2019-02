Y de la financiación… ¿No hablamos?

Actualizado: 04/02/2019 20:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No quiero pecar de ingenuo ni de pesado. No quiero convertirme en la mosca cojonera que no para de zumbar entorno al mismo “pastel” de siempre. Pero es que, como siempre, a los valencianos nos toca la parte más pequeña del pastel. La más pobre. La más raquítica.

Como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, a nosotros se ve que no nos ha tocado repartir mucho. Nada. Nunca. A la hora de repartir el dinero que financia a las Comunidades Autónomas, la Valenciana o no ha sabido o no ha podido exigir lo que por derecho le corresponde. Una financiación justa y ajustada a su realidad poblacional.

En realidad, el pastel de siempre es el de la financiación autonómica y las moscas cojoneras debían haber sido aquellos que han tenido la responsabilidad de reclamarla. Sin grandes exigencias, no vaya a ser que se enfaden en Madrid. Sólo lo que en justicia nos corresponde.

Por ponerlo en blanco sobre negro, simplificando el asunto y en resumen, el Gobierno de España sólo reconoce a la mitad de los valencianos. Más o menos. Eso supone que sólo financia la mitad de nuestras necesidades. Si a eso le añadimos que nuestra Comunidad soporta gastos extra muy importantes, como por ejemplo el de los pacientes desplazados a nuestros Centros de Salud durante las vacaciones, pues la balanza se desequilibra por la parte más débil. O sea, nosotros, que no vemos un colín de la Administración Central. Bueno, sí lo vemos, pero a medias. Una rosquilleta de esas pequeñas. Que no es que esté mal, pero le falta algo de masa y mucho de chicha. Y que encima tenemos que devolverla con intereses.

Imagen de la ministra Batet y el presidente Puig tomada este lunes en Valencia - MIKEL PONCE

En fin, que hay que pedir, pedir y pedir. Pero no pedir limosna ni pedir cariño. Hay que pedir lo que nos toca. Y punto. En esto de la financiación el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es un tema de ahora, ni de este Consell, ni del anterior, ni del anterior. Es un tema enquistado, parado en el “no querer cabrear demasiado a Madrid” a veces por no saber, otras por no poder y otras porque vienen elecciones generales, no me la líes parda.

El Gobierno y la Generalitat Valenciana celebrarán el jueves 21 de febrero una comisión bilateral que se centrará en abordar objetivos comunes. Empleo, reactivación de la actividad económica, industria, infraestructuras de transporte, turismo y, a Dios doy gracias, el sector de los cítricos. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿y la reforma del sistema de financiación?

El President dice que la reivindicación se mantiene, pero ya les dije que no quería pecar de ingenuo. Sinceramente esperaba un gesto del gobierno de Pedro Sánchez hacia la comunidad Valenciana más allá de algunas partidas engordadas en unos Presupuestos Generales que no sé yo si verán la luz.

Lo de las comisiones bilaterales, subcomisiones y comisiones de estudio conjuntas me parece un buen intento. Pero como decía el maestro Yoda “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. Y puestos a citar frases, no puedo evitar pensar en aquella atribuida a Napoleón que versa “si quieres que algo se haga nombra un responsable, si quieres que algo no se haga, crea una comisión”. Pues en esas andamos.

Recuerdo perfectamente aquella noche en la que conversando con Ximo Puig sobre esta materia le sugerí mi vieja idea sobre cómo conseguir que en Madrid nos hagan caso alguna maldita vez. El President recordará que le hablé de crear el “problema valenciano”. A nuestro estilo, sin algaradas ni declaraciones unilaterales, sin proclamaciones ni asonadas, pero con una postura firme que incluya algún que otro golpe sobre la mesa. Vamos, que les pique la conciencia del por si acaso la liamos. Ya sé que se cazan más moscas con miel que con vinagre, pero refrán por refrán, el que no llora no mama.

Miren por dónde, al final, ha vuelto a aparecer la mosca cojonera. A pesado no me gana nadie.