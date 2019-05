¿Y ahora qué?

Actualizado: 03/05/2019 11:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Habrá Botánico, parte II, por una parte lo esperado, aunque con margen estrecho. El mes de mayo que acabamos de estrenar verá el inicio de la nueva legislatura que debe ser analizado desde una doble perspectiva.

El Botánico. El nuevo gobierno nace con la obligación de un mayor peso socialista. Puig y el PSPV no plantean ninguna concesión a Compromís, que mantendrá las carteras de educación e igualdad, cuestión en la que todos están de acuerdo. Los socialistas por que son conscientes que esas han sido las áreas que mas han desgastado a Mónica Oltra y Compromís por que no pueden dar un paso atrás. En esta última formación nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato pero más de un alto dirigente del Bloc, desearía no entrar en el gobierno y realizar labor de oposición. Los cuatro años de Botánico han desgastado, aún más, las relaciones de la lideresa Mónica Oltra con las bases. Lo que es seguro es que el nuevo gobierno tendrá más Consellerías de las que Medio Ambiente será para Podemos.

El PPCV. Comienza la etapa más dura. Más que en 2015 cuando con Alberto Fabra se perdió el gobierno. Más que cuando la operación Taula amenazó con acabar con todo. El PPCV está herido de muerte por que el PP a nivel nacional está casi muerto. Isabel Bonig hace dos años amagó con una refundación que llevaba hasta un cambio de logo, una propuesta que quizá no era tan mala idea vistos los resultados del domingo, aunque entonces en Génova sus palabras llevasen a convocar un gabinete de crisis para exigir explicaciones a la presidenta valenciana. Mientras, entre los “mil” problemas que asolan a los populares valencianos está la tremenda división interna. Nadie puede garantizar que Bonig será la candidata dentro de cuatro años, de hecho nadie sabe que pasará dentro de dos meses aunque sólo por estos cuatro años, Isabel Bonig se haya ganado la posibilidad de seguir.