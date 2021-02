¡Al colegio!

Actualizado: 25/02/2021 21:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A la hora de escribir este artículo hay ingresadas por Covid más de 1.200 personas en la Comunidad, casi 300 están en las UCI, algunas desgraciadamente -y como más de 6.000 ya- perderán la batalla contra el maldito coronavirus. Para los sanitarios y personal auxiliar, hace bastantes meses que desparecieron los turnos, las libranzas y los días libres. Ellos lo saben y nosotros también.

Este viernes, la Policía vuelve a activar los cierres perimetrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes y hasta el lunes por la mañana. Llevan así un mes. Y más de dos controlando el confinamiento de toda la Comunidad, en Navidad, en Nochevieja, en año nuevo. Se cancelaron permisos y acumulan días libres no disfrutados. Ellos lo saben y nosotros también.

Los comerciantes dan gracias ahora por poder trabajar dos horas más a partir del lunes, y los hosteleros se lamen las heridas por que quieren hacerlo y no pueden. Ellos lo saben y nosotros también. Suerte, de corazón, porque el trecho que queda para ellos es todavía largo y escarpado.

Y ahora resulta que con este panorama, el Consell sugiere que ante la anulación de las fiestas falleras los días que son siempre festivos en el calendario escolar se conviertan en lectivos y a los profesores les viene mal. La sugerencia del presidente Puig llegaba pasadas las tres de la tarde y apenas unas horas después algunos de los principales sindicatos de la enseñanza se mostraban contrarios a la medida. Expresiones como “ sobrecarga para el profesorado” o necesidad de “periodos de descanso” han sido moneda de uso común.

Niños en el patio de un colegio en Valencia - MIKEL PONCE

Desde el agradecimiento como padre por la gran labor llevada a cabo por los profesores en un curso tan complicado y reconociendo el esfuerzo, me parece una falta de respeto su posición y postura. Se les pide cuatro días de clase más enmarcados en unas extraordinarias circunstancias, cuatro días para un colectivo que disfruta de dos meses de vacaciones al año. En un país serio esto no sería debate, ni noticia, ni siquiera anécdota. En la Comunidad Valenciana se va a convertir en tema capital. No hay fiesta por el coronavirus, hay clase, de verdad, no es tan complicado...