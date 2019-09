Valencia Ribó frena el cobro del IBI a los locales de la Iglesia hasta que se «aclare» la legislación El alcalde de Valencia reconoce que es complicado avanzar en este aspecto por la Ley de Mecenazgo

Cobrar el IBI a la Iglesia es «complicado» actualmente, pues se trata de una cuestión que depende de la legislación estatal, y mientras no se «aclare» esa normativa no es fácil avanzar en esa dirección.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó se ha pronunciado así este martes tras recibir al arzobispo de la capital, Antonio Cañizares, en un encuentro que ambos han calificado de protocolario y han enmarcado en una toma de contacto tras la reelección del primer edil para repasar los proyectos que existen en común.

A preguntas de los medios de comunicación, el alcalde ha indicado que la idea del Ayuntamiento de Valencia, y así lo han expuesto siempre, es que «aquellas actividades que son actividades empresariales de la Iglesia han de cotizar exactamente lo mismo que cualquier otra actividad».

No obstante, ha precisado que eso es algo que «en estos momentos está complicado, por la Ley de Mecenazgo sobre todo, y mientras no se aclare es muy complicado avanzar en esa dirección», y ha aclarado que por el momento no ha habido ningún cobro del IBI de la Iglesia.

Tal y como publicó este periódico hace unos meses, el consistorio espera tener listo, antes de que acabe el año, el listado «real» de los locales exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. De ese registro caerán algunos establecimientos -la mayoría inscritos a la Iglesia católica- que en la actualidad se usan para desarrollar una «actividad económica lucrativa con carácter permanente».

El Administración local que gobierna Compromís junto a los socialistas lleva desde la pasada legislatura intentando poner en marchar esta medida -sin mucho éxito hasta la fecha- con la que se prevé recaudar haciendo un cálculo «muy aproximado» alrededor de dos millones de euros.

Sobre la reunión con el arzobispo, el alcalde ha dicho que han «pasado revista» a una serie de proyectos y obras sociales en las que colaboran conjuntamente en los que existe una «elevada coincidencia», y se ha comprometido a mantener contactos con Servicios Sociales para agilizar alguna licencia de esos proyectos.

Por su parte, el arzobispo de València ha afirmado que «era un deber» reunirse con el alcalde tras su reelección y trabajar juntos en la colaboración que hasta ahora han mantenido, que según ha dicho «se va a intensificar», pues «todo va muy bien».