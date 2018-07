Política El PSOE sostiene como alcalde al expresidente de la Diputación de Valencia suspendido de militancia PP y Ciudadanos reclaman coherencia a los socialistas tras el regreso al cargo del imputado Jorge Rodríguez

El PSPV-PSOE no pedirá a Jorge Rodríguez que renuncie al cargo de alcalde de Ontinyent pese a su suspensión de militancia. El PP y Ciudadanos en la Diputación de Valencia han reclamado este martes "coherencia" al PSPV-PSOE y que aparte al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez de la alcaldía de la localidad valenciana.

Ambos partidos se han pronunciado así sobre la reaparición de Rodríguez como alcalde tras haber delegado sus funciones en el consistorio después de haber sido detenido por supuesta prevaricación y malversación y después de que este lunes mantuviera una reunión en Ontinyent con la consellera de Sanidad.

El actual presidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar, ha rehusado pronunciarse sobre esa reaparición, y la vicepresidenta, Maria Josep Amigó (Compromís) ha indicado que la tarea de Rodríguez en la Diputación no tiene "nada que ver" con su gestión en el Ayuntamiento.

La vicesecretaria de Organización del PPCV y portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha asegurado que el "enésimo desplante de Jorge Rodríguez ha dejado la credibilidad y la autoridad de Ximo Puig, de Pedro Sánchez y de José Luis Ábalos por los suelos".

Contelles ha cuestionado el "retorno sorpresa" de Jorge Rodríguez como alcalde de Ontinyent y ha exigido explicaciones a la consellera de Sanidad por reunirse con una persona investigada en la operación Alquería, en la que se analizan presuntos delitos de "notoria gravedad, como ha señalado el juez instructor".

La portavoz popular ha lamentado la "incoherencia" del secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, "su debilidad y su incapacidad" para apartar de las instituciones "a presuntos corruptos de su partido".

"Si Jorge Rodríguez no puede ser presidente de la Diputación, ni diputado provincial, ni militante del PSPV, ¿por qué puede seguir siendo alcalde?", ha preguntado, quien ha lamentado que el dirigente socialista se haya "atrincherado" en el Ayuntamiento y aferrado a su acta de edil.

La portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, ha manifestado que es "un insulto a todos los valencianos que Jorge Rodríguez se aferre al sillón" y siga con la vara de mando de Ontinyent, tras haberle suspendido de militancia su partido y haberle "obligado" a cesar como presidente de la Diputación y como diputado.

Para Ciudadanos, en Ontinyent se ha llegado "al absurdo de que un no adscrito está al frente de la alcaldía apoyado por los concejales socialistas", y ha acusado al PSPV-PSOE de saltarse "totalmente el pacto antitransfuguismo", por lo que ha hecho un llamamiento a Puig a tomar "cartas en el asunto".

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha indicado que, como presidente, no le corresponde opinar sobre la reaparición de Rodríguez y ha afirmado que no tiene por costumbre hablar "sobre lo que hacen o no los alcaldes", pese a que hay "una legión de opinadores".

Gaspar ha defendido que los políticos acostumbran a gestionar y que en las opiniones hay que ser "muy prudentes"; ha recordado que no tiene ningún cargo en el partido, y ha insistido en que "lo que valen son las acciones, no las opiniones".

La vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó, ha señalado que la tarea de Jorge Rodríguez en la Diputación no tiene "nada que ver" con su gestión en el Ayuntamiento, y que esta última es una cuestión de los concejales de su pueblo y de su partido.

En su opinión, "no tiene por qué influir de ninguna manera" que Rodríguez retome su tarea como alcalde de su pueblo con el funcionamiento de la Diputación de Valencia, donde se ha seguido trabajando con "normalidad" tras su detención.

Amigó ha recordado además que todavía hay secreto de sumario en la operación Alquería, por lo que no saben de qué se le acusa, y ha pedido que se respete la presunción de inocencia.