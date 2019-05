Entrevista Luis Barcala: «Otro tripartito significaría frenar el desarrollo de Alicante» El candidato a la Alcaldía de Alicante por el PP confía en gobernar con «pactos puntuales» por el fraccionamiento del voto del resto de partidos

Aspirante a repetir como la fuerza política más votada en la ciudad de Alicante como en las dos últimas décadas, Luis Barcala también se muestra consciente del riesgo de un nuevo tripartito de izquierdas y alerta a los votantes con el recuerdo de sus luchas internas. Además, la misma fórmula en el Botànic ha tratado a Alicante como «mera sucursal» en la Comunidad Valenciana, según su análisis.

Aparte del plano político, el candidato popular a mantener la vara de mando hace campaña con una batería de medidas y planes económicos ambiciosa para generar empleo y riqueza.

Uno de sus compromisos es bajar los impuestos municipales, pero acaba de rebajar un 5% el IBI, ¿realmente queda margen para reducir la presión fiscal?

Sí, queda margen, y podíamos haber rebajado más, pero queremos ser sumamente responsables para no comprometer en ningún momento ni el gasto corriente ni las inversiones. A lo largo de la legislatura seguiremos con esa política de rebaja de impuestos y, en ningún caso los subiremos. A diferencia del gobierno municipal del tripartito, que en 2017 no llegó a ejecutar ni el 20% de su presupuesto, nosotros en el último año hemos invertido más de 32 millones de euros en la ciudad y estamos gestionando otros 36 para este año 2019. Al mismo tiempo, hemos reducido el IBI en ese 5%, además de otras bonificaciones a los sectores más desfavorecidos como a la creación de empresas.

Usted ha difundido un dato demoledor: hay 4.000 jóvenes en Alicante que ni estudian ni trabajan, ¿cómo se les puede canalizar hacia el mercado laboral?

Hemos diseñado un plan de choque específico para el empleo de esos jóvenes, que carecen de motivación. Hay registrados 28.000 parados en total en la ciudad y más de la mitad tienen menos de 35 años. Hemos creado un programa de orientación y un programa de análisis. También hemos mantenido contactos con las asociaciones de empresarios FOPA y Provía, que nos han transmitido que tienen necesidades de mano de obra en la construcción. Igualmente, en la hostelería y en otros sectores necesitan gente. Por eso tenemos que canalizar a los jóvenes a estos sectores, porque no saben a dónde dirigirse ni que existen esas posibilidades de empleo. Eso sí, ahora no se puede pensar solo en qué te gustaría ser, pero se puede encontrar trabajo.

En esa línea del empleo, ¿va a apoyar y dar proyección al Distrito Digital, que ha arrancado por iniciativa de los socialistas en la Generalitat y el anterior alcalde, Gabriel Echávarri?

En el PP hemos planteado un modelo de ciudad que se llama Alicante Futura, que tiene como objetivo dotar de una industria específica e identitaria que refuerce su capitalidad. Y eso lo hemos resumido en un eslogan: convertir Alicante en la capital mediterránea de la industria tecnológica. De esa forma, al sector servicios, básico en nuestro PIB, añadimos un sector indutrial.

Al apostar por una industria tecnológica y de empresas de servicios, aprovechamos también el Distrito Digital como una pieza más, pero la captación de empresas a cambio de subvenciones no es suficiente.

El candidato del PP, en su despacho de la Alcaldía - JUAN CARLOS SOLER

Y la Generalitat tiene que implantar en Alicante la Agencia Valenciana de la Innovación de verdad, no como hasta ahora, además de infraestructuras como la Vía Parque, el TRAM hacia el barrio de San Gabriel... Por nuestra parte, el Ayuntamiento va a trabajar con todos los agentes económicos, incluida la Universidad.

Sobre infraestructuras, el presidente Ximo Puig habló el pasado sábado en Alicante de llevar el TRAM hasta la estación de Renfe, del Parque Central... Y también dejó caer al «alineamiento» de gobiernos del mismo color político en Madrid, Valencia y Alicante. ¿Teme un boicot si es usted alcalde?

No lo temo en absoluto, pero sí temo la paralización en nuestra ciudad por el pacto del Botànic en la Generalitat y el tripartito en el Ayuntamiento de Alicante, porque eso nos supeditaba a los intereses de terceros, en este caso, del Botànic.

Yo soy del Partido Popular, pero por encima de eso soy alicantino y es algo que está por encima de los intereses de ningún partido. Por ello, desde la lealtad y la educación, tenemos que reivindicar con contundencia las inversiones necesarias. Y el tripartito es de naturaleza mansa, también cuando gobierna en Valencia.

¿Qué otras consecuencias cree que puede tener un nuevo tripartito en la ciudad?

A los hechos me remito. En tres años hemos estado con un ruido continuo, si hay algo característico de la izquierda es que es incapaz de entenderse y lo traslada a la gestión. ¿Dónde están los proyectos en sus tres años de gobierno municipal? ¿Las inversiones? ¿Hay algún colegio nuevo? Ninguno. ¿Algún centro de salud? ninguno.

Nosotros llegamos al gobierno para reflotar un barco hundido, y un tripartito significaría de nuevo frenar el desarrollo de Alicante.

Además, los partidos que lo formarían son los mismos y -ojo- las personas también las mimas, han cambiado alguna cara, pero básicamente son los mismos.

¿Confía en que el PP vuelva a ser la fuerza más votada, como en las dos últimas décadas? ¿Tiene algún sondeo interno de intención de voto?

Estoy absolutamente convencido de que será así. De hecho, los poquísimos sondeos que se han publicado en esta campaña indican que no se pueden extrapolar los datos de las elecciones generales a las locales. Lejos de repetirse, el PP va al alza mientras que el resto de fuerzas está a la baja.

Y la impresión que nos transmiten desde la calle es de la confianza en las personas y en Luis Barcala, una confianza que está por encima de las siglas. Mucha gente no va a reptir el voto de las generales y autonómicas y nos va a apoyar. Vamos a volver a ser el partido más votado y a ganar las elecciones.

En caso de que, pese a ganar, no tengan mayoría suficiente para gobernar, ¿con quién pactaría, Ciudadanos, Vox...?

Siendo la fuerza más votada y con el fraccionamiento de voto que se va a producir en el resto de formaciones, no nos tenemos que plantear pactos de ningún tipo: lo hemos demostrado en esta legislatura, somos ocho concejales de 29 de la Corporación municipal y hemos sido capaces de hacer más en un año que un tripartito con mayoría absoluta. Ojo, con pactos puntuales igual que hemos hecho este año, sacando adelante la cancelación del plan de ajuste, la rebaja de impuestos y otras cuestiones. Como no hemos puesto líneas rojas sino proyectos encima de la mesa, y salvo el PSOE ningún otro partido ha sido capaz de decirle que no a los alicantinos.

En esta campaña se han anunciado muchos proyectos, escoja tres o cuatro esenciales que tenga especial ilusión en llevar adelante en la próxima legislatura.

Como proyectos «estrella» tenemos todo lo relacionado con el empleo, la segunda prioridad es la digitalización de la propia administración, la tercera es el plan de inversiones en barrios, no vamos a peder el tiempo en macroproyectos cuando necesitamos que se inviertan 100 milones de euros en los barrios. Y dentro está el «PAC Alicante 2023» para impulsar el comercio, que gira sobre la revitalización de todos los barrios con paquetes de inversiones muy fuertes, no solo promoción, sino también la modernización de la ciudad.

Y hay infraesturturas que no dependen de Alicante, imprescindibles y que vamos a exigirlos al Gobierno central y a la Generalitat, y por eso iremos a Madrid o a Valencia las veces que haga falta, como los centros de salud PAU 2, Garbinet y Playas, los centros educativos de los que ya hemos remitido los proyectos y esperamos respuesta, la eliminacion de los barracones, la conexión ferroviaria con el aeropuerto y la ejecución del plan del Parque Central, que no lo habrá si Fomento no termina de soterrar las vías, y ahora mismo solo tenemos una parte soterrada. Esa fue la pelea que tuve con Avant, porque se suprimían las inversiones para completar el soterramiento.

Eso sí, antes vamos a ejecutar los viales que unen los barrios de uno y otro lado de la zona soterrada, el PAU 1 con Ciudad de Asís, etcétera., con independencia de que el Parque Central se vaya a desarrollar más adelante.